Le ministère de l'Industrie a annoncé, dimanche dans un communiqué, l'organisation en février prochain d'ateliers de travail consacrés à la filière bois.

Ces ateliers, qui s'inscrivent dans le cadre de l'organisation et la relance des filières industrielles stratégiques en Algérie, visent à développer la filière bois, réduire la facture d'importation de ses produits et augmenter le taux d'intégration, selon la même source. Plusieurs thématiques axées sur la matière première, le foncier industriel, la formation professionnelle en la matière et le marché seront examinées lors de ces ateliers.

Ils visent également, selon le communiqué, à proposer des solutions idoines pour les problèmes entravant le développement de cette filière, et ce, avec la contribution de tous les acteurs des secteurs public et privé, en plus des instances officielles, des organisations, des laboratoires de recherche et des centres de formation spécialisés.

Le ministère appelle les entreprises nationales, les confédérations, mais aussi les associations professionnelles activant dans l'industrie du bois et souhaita nt prendre part aux travaux de ces ateliers, à contacter le ministère de l'Industrie via l'adresse e-mail ([email protected]).