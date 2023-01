La seconde édition du forum des affaires juridiques en Afrique (Legal Business Forum & Awards) aura lieu les 24 et 25 janvier courant à Alger, avec la participation de plusieurs délégations d’experts juridiques, de bâtonniers et décideurs économiques venus de pays africains, ont annoncé samedi les organisateurs.

Cet évènement, organisé au Centre international des conférences Abdelatif Rahal (CIC), par la start-up algérienne, "Legal Doctrine", en partenariat avec le Barreau d’Alger, est placé sous le haut patronage des ministres de la Poste et des Télécommunications, de l’Industrie, et de l’Industrie Pharmaceutique, est-il précisé dans un communiqué.

Ce forum portera sur le thème "des grandes tendances juridiques 2023" et permettra aux leaders juridiques et économiques d'aborder les grands débats pour les économies africaines et mettra en lumière le rôle moteur du secteur juridique dans le développement du continent africain, a ajouté le communiqué soulignant que "le nouveau cadre juridique de l'investissement en Algérie sera à l'honneur".

Selon l'organisateur, plus de 600 dirigeants internationaux et décideu rs économiques seront réunis autour des grands enjeux juridiques et économiques africains lors de cette deuxième édition du forum devant "promouvoir la vitalité économique du continent africain à partir d’Alger".

Plusieurs délégations d’experts juridiques, anciens ministres de la justice et bâtonniers venus de plusieurs pays africains, des directeurs juridiques de groupes et d’avocats internationaux feront partie des invités de la cérémonie d'ouverture, a fait savoir également le document. Le Forum accueillera notamment des représentants de la Banque africaine de développement (BAD) et du African Legal Support Facility, en plus des parties prenantes du secteur privé algérien.

Il est prévu, à cette occasion, des décryptages sectoriels, des panels et ateliers dédiés à mettre en lumière "le rôle moteur du secteur juridique dans le développement de l’économie africaine", a-t-on souligné de même source. Pour cette seconde édition du forum, les organisateurs aspirent à rassembler plus de 2.000 visiteurs durant les deux jours.