Un taux de cholestérol trop faible peut aussi faire des dégâts : d'après une récente étude américaine, l'hypocholestérolémie favoriserait la survenue d'un AVC hémorragique.

On parle beaucoup de l'hypercholestérolémie, qui correspond à un taux de cholestérol trop élevé (plus de 2 grammes par litre de sang). Mais on parle un peu moins de l'hypocholestérolémie : derrière ce nom barbare se cache un taux de cholestérol sanguin trop faible par rapport à la moyenne.

Rare, l'hypocholestérolémie toucherait entre 2 % et 5 % de la population : elle est souvent liée à un cancer (du côlon, du poumon, du sang...), à une insuffisance hépatique (cirrhose, hépatite...), à une dépression, à un problème de thyroïde ou encore à une dénutrition. Des chercheurs de la American Academy of Neurology viennent de découvrir que les femmes ayant un taux de cholestérol LDL (Low Density Lipoproteins) trop faible – c'est-à-dire inférieur à 70 mg/dL de sang – présentaient un risque plus élevé de subir un AVC hémorragique.

Souvent qualifié de « mauvais cholestérol », le cholestérol LDL est véhiculé du foie jusqu'aux organes, ce qui peut entraîner la formation de « plaques de graisse » sur les parois artérielles, avec un risque d'obstruction et donc, de pathologie cardiovasculaire.

Les chercheurs américains ont travaillé avec 27 937 femmes âgées de 45 ans et plus, qui ont été suivies durant 19 ans. Au cours de la période d'observation, 137 femmes ont subi un AVC hémorragique - il s'agit de la rupture d'un vaisseau sanguin dans le cerveau, ce qui entraîne un saignement intracérébral.

Neuf femmes sur les 1069 présentant un taux de cholestérol LDL inférieur à 70 mg/dL de sang étaient concernées, soit 0,8 %. D'après les chercheurs (qui ont publié leurs conclusions dans la revue scientifique Neurology), les femmes ayant un taux de cholestérol LDL « trop faible » auraient environ 2,2 fois plus de risques de subir un AVC hémorragique au cours de leur vie. Bon à savoir !