Si l'on a globalement une idée de ce que signifient accident vasculaire cérébral (AVC) et rupture d'anévrisme, la différence entre les deux est plutôt floue. En vérité, la rupture d'anévrisme est un cas particulier d'AVC. On vous explique.

On confond souvent rupture d'anévrisme cérébral et accident vasculaire cérébral, ou AVC. Si ces deux affections touchent la circulation sanguine du cerveau et constituent une urgence vitale, elles n'ont pas tout à fait la même définition.

En réalité, l'accident vasculaire cérébral est une dénomination globale, qui inclue plusieurs affections, dont la rupture d'anévrisme.

AVC ISCHÉMIQUE, AVC HÉMORRAGIQUE

L'accident vasculaire cérébral est une défaillance de la circulation sanguine dans une région plus ou moins grande du cerveau. Dans la zone touchée, les cellules sont privées d'oxygène apporté par le sang, et risquent donc de mourir si ce manque dure trop longtemps.

L'AVC regroupe plusieurs affections qui ont différentes origines. Dans un premier temps, deux grandes classes d'AVC se distinguent.

L'AVC peut être dû à un arrêt du flux sanguin, à cause d'un caillot par exemple. On parle alors d'AVC ischémique cérébral, aussi appelé infarctus cérébral. Ce type d'AVC concerne 80% des cas d'AVC. Le caillot qui bouche le vaisseau peut avoir été amené par la circulation sanguine (AVC embolique), ou s'être formé directement dans le cerveau (thrombose).

Ce type d'AVC s'oppose à l'AVC hémorragique, causé par la rupture d'un vaisseau sanguin à l'intérieur du cerveau, entraînant une hémorragie. Un hématome se forme, comprime la zone cérébrale atteinte et interrompt la circulation sanguine. Ce scénario concerne 20% des AVC.

LE CAS PARTICULIER DE LA RUPTURE D'ANÉVRISME

Parmi les AVC hémorragiques, on distingue deux cas particuliers : la malformation des vaisseaux sanguins et la rupture d'anévrisme. La malformation des vaisseaux sanguins, présente généralement dès la naissance, augmente le risque d'AVC hémorragique.

L'anévrisme cérébral est un point faible d'un vaisseau sanguin, une dilatation anormale d'une artère qui irrigue le cerveau. Ce type d'anomalie est plus souvent présent chez les personnes souffrant d'hypertension, de cholestérol ou encore chez les fumeurs. Sous la pression artérielle, un ballon de sang se forme au niveau de l'anévrisme. La rupture de l'anévrisme entraîne alors une hémorragie cérébrale qui peut être fatale. Ce cas particulier concerne 10% des AVC et est responsable de 50% des AVC mortels chez les personnes de moins de 45 ans.

A noter qu'il existe des ruptures d'anévrisme non cérébrales, ayant lieu au niveau de l'aorte, la plus grosse artère de l'organisme, qui part du cœur pour alimenter les organes en oxygène.