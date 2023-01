L'accident vasculaire cérébral (AVC) pourrait être limité. En effet, il serait majoritairement causé par 10 facteurs de risque évitables.

Il existerait 10 facteurs de risque évitables de l'accident vasculaire cérébral (AVC), selon les résultats d'une étude publiée par la revue médicale The Lancet. Alcoolisme, hypertension, alimentation de mauvaise qualité... Ces 10 facteurs de risque sont responsables de la majorité (90,7%) de ces accidents et peuvent tous être réduits ou limités.

Les chercheurs de l'Université McMaster (Canada) et ceux de l'Université de Galway (Irlande) ont analysé les données médicales des 20 000 participants de «Interstroke », une étude qui cherche à comprendre les principales causes d'AVC dans différents groupes de population, en fonction de l'âge, du sexe et des deux types d'AVC. Ils ont pu observer 10 causes responsables de la majorité des AVC et calculer leur "part de responsabilité" respectives.

LA PART DE RISQUE ATTRIBUABLE À CHAQUE FACTEUR POUR L'AVC

47,9% pour l'hypertension,

35,8% pour l'inactivité physique,

26,8% pour les lipides

23,2% pour une mauvaise alimentation,

18,6% pour l'obésité,

12,4% pour le tabagisme,

9,1% pour les causes cardiaques,

5,8% pour la consommation d'alcool,

5,8% pour le stress,

3,9% pour le diabète.

Mais les chercheurs rappellent que ces cas de figures sont souvent liés les uns aux autres.

« L'échantillon est de taille suffisante pour explorer les facteurs de risque d'AVC dans toutes les grandes régions du monde, pour différents groupes de population clés et pour les sous-types d'AVC », précise le Dr Martin O'Donnell, auteur principal de l'étude.

Des résultats à prendre en compte, car l'AVC est une maladie qui atteint en moyenne 130 000 individus par an en France, faisant 33 000 décès et 77 000 victimes souffrant toute leur vie d'aphasie (perte de la capacité à parler, à comprendre des messages écrits) et de problèmes de mémoire.