Après le tabac et l'hypertension, il faut désormais ajouter le stress au travail dans la liste des facteurs qui favorisent le risque d'accident vasculaire cérébral (AVC).

On savait déjà qu'un AVC sur quatre est directement en lien avec le tabac et que l'hypertension est un facteur de risque important. Grâce à une méta-analyse d'une demi-douzaine d'études antérieures pilotée par le Dr Dingli Xu de l'Université de Guangzhou, en Chine, on sait désormais que le stress au travail est également un risque important d'accident vasculaire cérébral.

Pour explorer ce risque plus en profondeur, le médecin a donc examiné les dossiers médicaux de plus de 138 000 personnes qui ont été suivies sur des périodes allant de 3 à 17 ans. Ils ont été classés en quatre catégories, en fonction du niveau de stress généré par leur travail :

Les emplois passifs : le plus souvent des emplois manuels avec peu d'exigences et peu de contrôle

Les emplois peu stressants (parmi lesquels le médecin a placé les architectes par exemple) Les emplois à stress élevé : tous les emplois de service, avec notamment les infirmières et les serveurs

Les emplois très actifs nécessitant beaucoup d'exigence et de contrôle : on y trouve les médecins, les ingénieurs et les enseignants.

Dans cette étude, publiée sur l'édition en ligne de la revue Neurology, les chercheurs ont découvert que les personnes occupant un emploi à stress élevé avaient 22% de risques en plus de faire un AVC, par rapport à ceux occupant un emploi passif et un risque accru de 58% de faire un AVC ischémique (c'est-à-dire lié à l'obstruction d'une artère cérébrale). En outre, face à cette gestion du stress, hommes et femmes ne sont pas à égalité puisque le risque d'AVC est supérieur de 33% chez les femmes.

Un lien entre le travail et le risque d'AVC avait déjà été fait il y a quelques mois par des chercheurs britanniques qui avaient révélé que travailler plus de 55 heures par semaine augmentait de 33% le risque de faire un AVC et de 13% celui de développer une maladie des coronaires par rapport à un travail hebdomadaire de 35 à 40 heures.