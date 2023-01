L'Algérie a fermement condamné, dimanche, les actes d'extrémistes suédois qui ont brûlé des exemplaires du Saint-Coran sous les yeux des forces publiques du Royaume de Suède dans les villes de Malm? et Link?ping, affirmant que cet acte abjecte sape les efforts visant à diffuser les valeurs de tolérance et de dialogue interreligieux, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger.

L'Algérie "condamne fermement cet acte abjecte de nature à provoquer la haine et les sentiments religieux des musulmans, car portant profondément atteinte aux valeurs de liberté sur lesquelles reposent les sociétés y compris les valeurs humanitaires", lit-on dans le communiqué.

L'Algérie a affirmé que cet acte "est contraire aux principes fondamentaux des droits de l'homme et sape les efforts visant à diffuser les valeurs de tolérance, de dialogue interreligieux et du vivre ensemble", ajoute le communiqué.