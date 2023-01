Plusieurs consultations médicales ont été données gratuitement à des patients au niveau de la daïra d’Igli (wilaya de Béni-Abbès), dans le cadre d’une caravane pluridisciplinaire, organisée à l’initiative de l’association "Tafat" de la wilaya de Tizi-Ouzou, a-t-on appris dimanche des organisateurs.

S’étalant sur trois jours (21-23 janvier) l'initiative, qu’abrite la polyclinique de Béni-Abbès, permettra d’effectuer une série de consultations médicales dans diverses spécialités, entre autres, en pédiatrie, oto-rhino-laryngologie (ORL), urologie, dermatologie, gynécologie-obstétrique et cardiologie, en plus de la remise de médicaments et de la prise en charge des patients nécessitant des interventions chirurgicales, a indiqué à l’APS, la présidente de l’association "Tafat", Mme Berkani.

La caravane, dont l’encadrement est assuré par un staff médical composé de praticiens issus des secteurs public et privé, est organisée en coordination avec l’association caritative locale "El-Takafoul", a-t-elle déclaré.

Le chef de daïra, Abdelakder Bouazza a, pour sa part, mis en avant l’impo rtance de telles initiatives visant à renforcer les prestations médicales spécialisées dans la région.

Il a, dans ce sillage, proposé, l’organisation d’actions similaires au titre du jumelage inter-hôpitaux.

Cette caravane médicale qui s’inscrit dans le cadre du plan d’action annuel de l’association "Tafat", contribuera à réduire les déplacements des patients de la région vers les hôpitaux du nord du pays pour bénéficier d'une prise en charge médicale, a fait savoir, Ali Boulanouar, chargé de communication de l’association.