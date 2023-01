Le secteur de la santé dans la wilaya d’El Bayadh a bénéficié de plusieurs projets devant le renforcer avec de nouvelles structures, et par conséquent améliorer les prestations fournies aux malades, a-t-on appris samedi auprès de la direction du secteur.

Parmi ces projets, la réalisation d’un hôpital de 80 lits dans la commune de Labiodh Sidi Cheikh dotée d'une enveloppe financière de 2 milliards DA au titre du programme sectoriel, a-t-on indiqué, soulignant que l’étude de ce projet a été achevée et l'assiette choisie, en attendant l’achèvement de procédures administratives en cours pour lancer les travaux de réalisation pour un délai de 24 mois.

La commune de Brezina a aussi bénéficié d'un projet de réalisation d'un hôpital de 60 lits, en cours d’accomplissement des procédures administratives pour lancer les travaux.

Il est également prévu le lancement de l'étude de deux projets au chef-lieu de wilaya lancée prochainement.

Il s'agit de projets d'une maternité d'une capacité de 60 lits et d'un centre de rééducation fonctionnelle dans le cadre d'un don du Qatar, a-t-on fait savoir. A la nouvelle ville du chef -lieu de wilaya, un centre de wilaya de transfusion sanguine sera créé au niveau d'un service affecté à la polyclinique.

Les travaux sont en cours et le futur centre devra entrer en service avant la fin de l'année courante, selon la même source.

Par ailleurs, un centre d'hémodialyse et d'urologie de 60 lits dans la ville nouvelle, devra entrer en service avant la fin du premier semestre 2023.

Ce centre de santé, en cours de construction, a été équipé dans le cadre d'une opération de développement supervisée par les directions de la santé et de la population et de l'équipement, de 30 appareils d’hémodialyse, a-t-on indiqué.

En outre, les travaux sont actuellement en cours à l'hôpital Mohamed-Boudiaf d’El Bayadh pour l’aménagement et la maintenance des services d’urgences médico-chirurgicales, de maternité et de pédiatrie et de médecine interne.

L'achèvement des travaux est prévu les prochains jours, selon la même source, qui a fait savoir que l’unité de lutte contre les cancers du chef-lieu de wilaya s'est dotée d’un scanner qui sera bientôt mis en service.