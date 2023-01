Plusieurs routes nationales et chemins de wilayas sont coupés à la circulation

ou difficiles d'accès dans plusieurs wilayas en raison de l'amoncellement de la neige, suite aux dernières chutes de neige enregistrées durant les dernières, a indiqué dimanche la Protection civile, dans un point de situation.

Ainsi, la Route nationale (RN) N30 reliant Tikjda à la wilaya de Tizi-Ouzou est difficile au niveau du col d'Assoual, en raison de l'amoncellement de la neige, indique la même source, précisant que la même route reliant la commune de M'chedallah (willaya de Bouira) à Tizi-Ouzou demeure difficile à la circulation au niveau du col de Tizi-N'kouilal.

La RN N 15 reliant les wilayas de Bouira et Tizi-Ouzou est également difficile à la circulation au col de Tirourda dans la commune d'Aghebalou, alors que la route reliant Beni-Yenni à Tikjda est carrément coupée à la circulation au niveau de la Commune d'Iboudrarene, de même que la route N33 Tikjda-Tizi-Ouzou au niveau d'Assoual. Selon la Protection civile, le chemin de wilaya (CW) N9, menant vers la commune d'Illoula-Oumalou est coupé , de même que le CW N253 reliant Iferhounene et Akbou, qui est coupé à la circulation au niveau du col Chellata à cause de la neige. Toujours dans la wilaya de Tizi-Ouzou, le CW N 251 qui relie les Communes de Bouzeguene et Ifri est coupé au niveau du col de Cherea, alors que dans la wilaya de Jijel, la circulation automobile est coupée au niveau de la RN N77 au lieu-dit Tamentout.

La RN N 77 reliant les wilayas de Mila, Sétif et Jijel est également coupée à la circulation à cause de la neige, au lieu-dit Mechtet Ouled Amer dans la commune Tassadane Haddada dans la wilaya de Mila, ajoute le même source.