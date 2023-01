Quatre personnes ont été tuées et une autre blessée samedi par des combattants rebelles de la Coalition des patriotes pour le changement (CPC) dans l'ouest de la République centrafricaine (RCA), ont confirmé plusieurs sources locales.

L'attaque s'est produite très tôt ce samedi matin à Béloko, ville située à la frontière avec le Cameroun, dans laquelle le chauffeur d'un camion, son assistant et deux membres des forces alliées ont perdu la vie, tandis qu'un capitaine des Forces armées centrafricaine (FACA) a été blessé à la main, selon plusieurs sources locales.

Une vingtaine de camions et le bureau des douanes de Béloko auraient pris feu, a indiqué un douanier centrafricain , ajoutant que l'attaque avait été repoussée par l'armée centrafricaine et leurs alliés et que le calme s'était actuellement rétabli dans la ville.