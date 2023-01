Le secrétaire général du parti de l'Alliance nationale républicaine (ANR), Belkacem Sahli a mis en avant, samedi à Alger, l'importance de tirer parti des atouts du pays pour réaliser le décollage économique.

S'exprimant à l'occasion de la première session ordinaire du parti, M. Sahli a souligné "l'importance d'exploiter les facteurs de relance économique dont dispose notre pays notamment ceux liés à la stabilité politique, sécuritaire et financière, à la faveur de la disponibilité de ressources humaines qualifiées et non couteuses et le coût raisonnable de l'énergie et du réseau des infrastructures de base" d'autant plus qu'il existe "un marché de consommation national et régional important sans oublier les capacités d'exportation de l'Algérie".

Pour réaliser ce décollage économique, le SG de l'ANR a appelé à "opérer une réforme économique permettant la diversification des revenus et la rationalisation des dépenses", à travers le développement "des secteurs prometteurs comme l'agriculture, l'industrie, le tourisme, les services, les nouvelles technologies de l'information et de la communication et la transiti on énergétique, ainsi que la promotion de l'utilisation des énergies renouvelables et les industries pharmaceutiques et l'augmentation de la rentabilité de nos entreprises économiques publiques et privées".

Après avoir relevé "l'avancée enregistrée en matière de bonne gouvernance grâce à la poursuite des réformes visant la promotion du service public et l'élimination de la bureaucratie", M. Sahli a salué les décisions prises par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, principalement celles liées à la titularisation des enseignants contractuels et l'institution de l'allocation chômage.

Sur les affaires internes du parti, le SG de l'ANR a dévoilé une série de décisions et de recommandations émanant de l'organisation de la conférence nationale du parti, dont l'adoption du règlement intérieur du parti, l'élection d'un nouveau bureau national et l'installation d'une commission de réflexion stratégique chargée de l'examen des choix du parti à l'avenir.