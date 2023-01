Les acouphènes ne sont pas graves mais il est important de consulter au plus vite pour vérifier s'ils proviennent d'une perte d'audition ou d'une pathologie. Votre parcours, étape par étape.

En France, un adulte sur quatre souffre d'acouphènes. En présence d'acouphènes, le premier geste est de prendre rendez-vous avec le généraliste afin d'avoir un premier avis médical. Il saura déterminer si vos acouphènes sont d'origine vasculaire (dans ce cas, il est possible de les entendre à l'aide du stéthoscope) ou s'ils ont une autre origine. C'est le cas le plus fréquent et le médecin vous envoie alors chez l'ORL.

Après un questionnaire permettant de découvrir toutes les particularités de vos symptômes, l'ORL procède à un examen du conduit auditif avec un otoscope pour repérer une éventuelle otite ou un bouchon de cérumen. Puis il pratique un bilan auditif. L'audiométrie : installé dans un cabinet insonorisé, vous devez signaler tous les sons que vous êtes capable de percevoir. Ces sons varient en fréquence et en intensité et cela permet de d'évaluer une éventuelle perte d'audition associée aux acouphènes.

L'impédancemétrie : ce petit examen non douloureux permet de mesurer la mobilité et la souplesse du tympan ainsi que les réflexes musculaires de l'oreille qui permettent de la protéger lorsqu'un son est trop fort.

Le rendez-vous chez l'ORL permet, le plus souvent, de découvrir les dysfonctionnements à l'origine des acouphènes. Mais parfois d'autres examens doivent être envisagés.

Les otoémissions : ce test rapide consiste à introduire un embout dans le conduit auditif et d'enregistrer, à l'aide d'une sonde, les informations sur la vitalité des cellules sensorielles. Car, lorsqu'elles sont en bonne santé, les cellules génèrent naturellement des sons (appelés otoémissions). Les potentiels évoqués auditifs : on place des électrodes sur les oreilles, le front et le haut de la tête afin de vérifier d'éventuels dysfonctionnements nerveux (un mauvais fonctionnement du nerf auditif par exemple). Plus rarement, le médecin peut prescrire d'autres examens (IRM, prise de sang...) s'il suspecte une éventuelle pathologie causant les acouphènes (hypertension, artériosclérose, troubles de la thyroïde ou cardiaques).