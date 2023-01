Quinze (15) wilayas de l’Est du pays participent au Championnat régional interservices de police de boules ouvert mercredi au complexe omnisports 4 mars 1956 de Tébessa.

La manifestation de deux jours qui coïncide avec la Journée nationale de la commune (18 janvier) a été ouverte par le wali Saïd Khelil. Dans son intervention à l'occasion, l chef de la Sûreté de wilaya le commissaire divisionnaire de police, Zoubir Bechkit, a souligné que l’objectif de ces manifestations sportives "est de développer l’esprit sportif chez les policiers pour mieux accomplir leurs missions et pour être constamment prêts sur les plans physique et psychologique".

Ce championnat qui regroupe les athlètes des wilayas d'Oum El Bouaghi, Batna, Bejaia, Tébessa, Jijel, Sétif, Skikda, Annaba, Guelma, Constantine, El Tarf, Khenchela, Souk Ahras et de Mila permet à l’instar des autres compétitions de mettre en contact des policiers de divers grades et wilayas, consolider la cohésion au sein de ce corps de sécurité et y favoriser l’excellence au service du pays et du peuple, a ajouté le même responsable. Les services de sûreté de la wilaya ont mis en place tous les moyens humains et matériels pour le bon déroulement de ce regroupement, a indiqué la chef de sureté de wilaya. Les équipes en lice tenteront de se qualifier au championnat national des boules interservices de police.