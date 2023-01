Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a mis en avant, jeudi à Alger, la nécessité d'aller de l'avant vers le renforcement des acquis réalisés ces dernières années, soulignant que les questions relatives à l'amélioration des conditions de vie du citoyen, la promotion du service public et la levée des obstacles devant les investisseurs venaient en tête des priorités.

Présidant l'ouverture des travaux de la rencontre Gouvernement-walis, au Palais des nations, le Président Tebboune a passé en revue les principaux dossiers constituant la pierre angulaire du processus économique et de développement local, assurant de la poursuite des efforts "sans relâche pour consolider les acquis réalisés durant ces trois dernières années". Dans ce cadre, le président de la République a cité en particulier les questions prioritaires pour le Gouvernement, en tête desquelles l'amélioration des conditions de vie des citoyens, la promotion de la performance des structures et services publics, la levée des obstacles dressés devant les investisseurs, le dé veloppement de l'agriculture pour réaliser de meilleurs résultats avec la création de postes d'emploi au profit des jeunes, la création de petites et moyennes entreprises (PME), entre autres exigences du développement durable.

Le Président Tebboune a, en outre, souligné que cette rencontre qui regroupe le staff gouvernemental et les responsables locaux tend à "conférer une plus grande efficacité à l'action des collectivités locales" et "à mettre en œuvre les décisions prises au titre d'une nouvelle vision en vue d'opérer le changement des mentalités et de rompre avec les pratiques bureaucratiques et parasitaires".

Pour atteindre les résultats attendus des décisions prises au titre de la démarche d'accélération des opérations de développement socioéconomique local, le Président Tebboune a appelé les walis à "se libérer de l'hésitation" et à "faire preuve d'esprit d'initiative et d'audace" face aux défis relatifs à la sécurité énergétique, alimentaire et hydrique. Il a indiqué que l'Algérie amorçait une phase où "on œuvre à asseoir les bases de la nouvelle gouvernance en mettant en place des conditions propices à la promotion de l'investissement et la diversification des sources de financement au niveau des wilayas à travers le recours aux moyens disponibles et l'amélioration des méthodes de gestion".

Saluant la contribution des walis au "règlement des problèmes qui entravaient les entreprises économiques ce qui a permis, en peu de temps, de créer des centaines d'unités économiques et d'ouvrir près de 52.000 postes d'emploi", le Président Tebboune a insisté sur l'impératif de "préserver cette cadence à l'avenir". Rassurant les walis au sujet des comptes qu'ils doivent rendre, le Chef de l'Etat a rappelé avoir personnellement "pris en ligne de compte leurs appréhensions", avant de mettre l'accent sur l'impératif de distinguer entre l'erreur administrative, relative et intentionnelle.

Le Président de la République a tenu à rappeler que le wali "dispose de toutes les prérogatives au niveau de sa wilaya", ainsi que "du droit de prendre les décisions qu'il juge idoines dans l'ensemble des secteurs, à l'exception de la Défense nationale et des aspects pédagogiques de l'Education".

Cette année verra "l'amendement" des codes communal et de wilaya en vue de "parvenir de définir le véritable rôle de l'élu pour qu'il ne se limite pas à celui de simple exécuteur des décisions de la Daira ou de la wilaya". Il sera procédé, dans le même cadre, à la formation périodique des élus pour leur permettre de prendre connaissance de toutes leurs prérogatives, à même de s'éloigner "de manière défi nitive de l'autoritarisme et de l'autocratie", ajoute le Président Tebboune.

L'Algérie a réalisé des résultats louables en dépit de la conjoncture économique mondiale difficile

Le Président de la République a, également, salué le travail accompli par les walis, les différents ministères et les institutions de l'Etat, dans le cadre du processus de sauvetage de l'économie nationale, compte tenu "des résultats enviables auxquels nous sommes parvenus aujourd'hui, et qui sont rarement atteints dans la conjoncture économique mondiale difficile de jour en jour".

Il a également passé en revue nombre d'indicateurs prouvant cette réalité, notamment "la réduction de la facture d'importation sans priver le citoyen ou le contraindre à l'austérité". Le Président Tebboune a rappelé, à ce propos, que la facture d'importation avait reculé, passant de 63 Mds USD à 38 Mds USD, indiquant que cette démarche "se poursuivra à l'avenir". Rappelant la conjoncture économique difficile qu'a traversée l'Algérie, le Président Tebboune a souligné que "l'Etat ne s'effondrera pas, contrairement aux prévisions de certaines parties et relayées sur les réseaux sociaux".

Les réserves de change qui "dépassent actuellement les 60 mds dollars permettront à l'Algérie, en cas de crise économique, d'importer pendant deux (2) ans sans difficultés", a-t-il rassuré, précisant que "cela ne doit pas être synonyme de gaspillage". S'agissant des exportations, le Président Tebboune a formé le vœu de voir leurs recettes doubler à l'avenir. Il rappellera, à cet égard, que "l'Algérie a, pour la première fois de son histoire, exporté près de 7 milliards de dollars hors hydrocarbures l'année écoulée".

Dans le même sillage, le Président de la République a indiqué que "la croissance économique a enregistré un taux de 4,1% en 2022 et devrait atteindre 5% en 2023". Evoquant la courbe descendante du taux d'inflation située actuellement à près de neuf (9) %, le Président de la République a affirmé que "l'inflation, à nos yeux, a atteint un niveau inacceptable, même si elle est en deçà des taux d'inflation à l'échelle mondiale".

Le Président Tebboune a évoqué, par ailleurs, la lutte menée par l'Algérie contre l'argent sale, espérant "opérer une rupture définitive avec la dilapidation du denier public et la domination de l'argent sale dont certains résidus continuent à alimenter les foyers de résistance au changement". Dans ce contexte, il a souligné la nécessité de lutter "avec fermeté contre ces pratiques, à la faveur de la suprématie de la Loi et en consacrant l'Autorité de l'Etat, avec subtilité loin de l'autorit arisme", ajoutant que "nous sommes mobilisés, aujourd'hui, plus que jamais pour mener une lutte sans merci contre la corruption, les corrupteurs et les corrompus".

Concernant les fonds thésaurisés, le président de la République a invité leurs détenteurs à les injecter dans l'économie nationale et à les déposer auprès des banques, rappelant avoir accordé de nombreuses garanties dans ce sens.

Au volet diplomatique, le Président Tebboune a mis en avant les succès réalisés par l'Algérie à cet égard, citant le Sommet arabe qu'elle avait abrité en début novembre et qui avait connu "le taux de participation le plus important dans l'histoire des précédents sommets arabes", battant en brèche les allégations de "certaines parties qui avaient misé sur son échec". Ce rendez-vous était le Sommet de l'unification des rangs palestiniens et "l'Algérie continuera sur cette voie", a affirmé le président de la République, exprimant son souhait que l'Etat de Palestine devienne, cette année, "membre à part entière aux Nations Unies".

Quant à la solidarité avec le Sahara occidental, le Président Tebboune a réaffirmé qu'il s'agissait "d'une question de principe pour l'Algérie qui n'y renoncera point". Il a également exprimé son souhait que la Libye puisse organiser des élections avant la fin de l'année 2023.