Le statut spécial des agents d’hygiène hospitalière en cours d’élaboration devrait être "prêt au cours du 1er trimestre 2023", a indiqué jeudi à Sétif la directrice de la formation au ministère de la Santé, Lynda Khoualed.

"La loi portant statut spécial des agents d’hygiène en milieu hospitalier est actuellement au niveau des services de la Direction générale de la fonction publique pour être débattu, en attendant son adoption", a précisé à l'APS Mme Khoualed en marge de la 13ème journée nationale de la profession d’infirmier sur "l’hygiène en milieu hospitalier et la gestion des soins dans les services des urgences".

Le statut permettra une fois adopté, a-t-elle dit, d'introduire de nouveaux grades spécifiques aux agents d'hygiène leur permettant d’évoluer dans leur carrière, précisant qu’une convention a été signée avec le ministère de la Formation et de l’Enseignement Professionnels pour la formation du personnel concerné par le statut.

Mme Khoualed a lu le message du ministre de la Santé, Abdelhak Saïhi, à l’ouverture de la rencontre qui a réuni plus de 1000 participants dont 200 en mode présentiel et 870 issus de neuf wilayas dont Sétif, Bouira, Bordj Bou Arreridj, Jijel, M’sila et Constantine qui suivent les travaux par visioconférence. Dans son message, le ministre a indiqué que "l’ambition de ces 13èmes journées, qui démarrent aujourd’hui à Sétif et se poursuivront le 16 février à Oran, le 23 février à Ouargla pour être clôturé le 9 mars à Alger, est de mettre en place des espaces scientifiques nationaux qui permettent aux paramédicaux et à l’ensemble des personnels du secteur d’actualiser leurs acquis scientifiques et échanger leurs expériences professionnelles".

Cette session permet la formation continue et l’exploitation de tous les moyens existant pour valoriser les ressources humaines du secteur, améliorer la qualité des prestations sanitaires et prendre en charge les besoins en formation, a écrit le ministre de la Santé dans son message.

Le thème de l’hygiène hospitalière, particulièrement au niveau des services des urgences, s’inscrit dans le cadre du plan sectoriel de prise en charge du malade placé au centre des intérêts de tous les intervenants de la santé, notamment en matière de présentation, contrôle de l’infection et la gestion des soins en urgence, a-t-on indiqué.

Plusieurs communications ont été présentées sur notamment les fondamentaux de la prévention de l’infection durant les soins, la responsabilité des personnels de la santé dans l’hygiène hospitalière et le rôle de l’infirmier dans la gestion des soins d'urgence.