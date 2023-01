Le Médiateur de la République, Madjid Ammour, a affirmé, jeudi à Alger, que 60% des requêtes des citoyens avaient été prises en charge par l'Administration en 2022, faisant état d'un "bilan positif" pour son instance concernant le traitement et la prise en charge de ces requêtes.

Intervenant lors de la rencontre "Gouvernement-Walis" tenue au Palais des nations, M. Ammour a fait savoir que la Médiature "a été destinataire de plus de 62.000 requêtes en 2022, dont 56.000 relatives à des saisines adressées par des citoyens concernant leurs dossiers en suspens au niveau des administrations publiques en plus de 6.510 requêtes relatives à des préoccupations liées au processus de développement local".

Et d'ajouter que le traitement a touché 61.000 requêtes, ce qui reflète "l'interaction de l'administration publique avec les saisines formulées par la Médiature", ajoutant que "60% de ces requêtes ont été positivement prises en charge". M. Ammour a mis en avant les perspectives sur lesquelles il misait pour améliorer le service offert par les structures et les administrations publiques, conformément aux engagements du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, visant à recouvrer la confiance du citoyen et à dépasser les pratiques négatives ayant marqué la gestion des affaires publiques auparavant.

A ce propos, le Médiateur de la République a indiqué que "les efforts se poursuivent pour l'amélioration de la performance et la réduction des délais de réponse à chaque requête parvenue à la Médiature dans le but de faire de cette démarche un indicateur du bon fonctionnement du Service public".

De son côté, le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Yacine Hamadi, a affirmé dans son intervention, par la même occasion, que le slogan "Développement local: évaluation et perspectives", choisi pour cette rencontre "reflète l'exploration de la réalité du tourisme en Algérien" d'autant que le développement du secteur "est étroitement lié à la mobilisation de tous les acteurs aux niveaux local et central".

"Les collectivités locales son appelées à jouer pleinement leur rôle dans le but de faire la promotion pour notre legs touristique tout en œuvrant à la réalisation des objectifs tracés pour promouvoir le tourisme en Algérie", explique le même responsable.

Il a en outre insisté sur le rôle "primordial des collectivités locales dans le développement du tourisme notamment en ce qui concerne les projets d'investissement et la levée des obstacles entravant ce secteur".