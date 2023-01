L'Agence nationale de suivi et de réalisation des infrastructures ferroviaires (Anesrif), qui prend en charge l'exécution du programme ferroviaire national, a réalisé jusqu'ici un total de 1.299 km d'infrastructures ferroviaires et de travaux multiples, et rénové 1.284 km de voies ferrées en exploitation.

En plus d'un linéaire totalisant 417 km de voies électrifiées couvrant plusieurs wilayas du pays, 22 stations pour voyageurs et pour le fret ont été réalisées dans le cadre de ce vaste programme qui vise notamment la densification et la modernisation du réseau national en le portant à terme à 12.400 km, selon un bilan récent de cette agence.

Dans le cadre de la modernisation du réseau national, les projets inscrits dans le cadre de ce programme ont permis aussi d'équiper 555 km de voies de systèmes modernes de signalisation et de télécommunication. Concernant le volet lié aux travaux d'infrastructures et d'ouvrages d'art, des linéaires de 57 km de tunnels ont été creusés et 62 ponts construits, relève cette organisme qui fait état par ai lleurs de taux de réalisation "satisfaisants" sur les principaux projets ferroviaires en cours.

Dans ce cadre, le projet de la rocade Nord et ses dessertes qui couvrent 22 wilayas, affiche un taux de réalisation dépassant les 73% avec 920 km de lignes réalisées, tandis que la pénétrante ferroviaire Ouest (Oran-Béchar) est réalisée à 43%, selon les détails de l'Anesrif qui fait remarquer que ce projet profite à une population de 6 millions d'habitants sur les neuf wilayas qu'il dessert.

Quant à la rocade des Hauts-plateaux qui couvre 11 wilayas, 628 km ont été réalisés avec un taux d'avancement des travaux évalué à 54%. Concernant le projet de la pénétrante Centre, qui bénéficie à une population de 7,9 millions d'habitants sur 290 km, il affiche un taux de réalisation de 65%, précise l'Anesrif qui a été chargée depuis 2007 d'un ambitieux programme portant sur la réalisation de plus de 9.600 km de voies ferrées, avec des installations et des techniques de construction de pointe ainsi que des gares intelligentes et modernes, de la frontière Sud de l'Algérie aux grands ports du Nord du pays.

L'objectif est d'arriver à relier les différentes régions du pays, du Nord au Sud et de l'Est à l'Ouest, grâce à un réseau ferroviaire développé de lignes mixtes de transport de voyageurs et de marchandises, ainsi que de gares modernes, pour des trains roulant à des vitesses allant de 160 à 220km/h.

Il s'agit aussi de réaliser certaines lignes logistiques pour relier les ports, les zones d'activité, les zones industrielles et les sites miniers, ainsi que les pôles pétroliers au réseau ferroviaire national.