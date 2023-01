Le service de radiologie de l'établissement public hospitalier de Kaïs (wilaya de Khenchela) a été doté d'un appareil d'imagerie par résonance magnétique (IRM), a-t-on appris mardi auprès de la direction locale de la Santé.

L'acquisition et le montage de cet appareil d'un coût de 210 millions DA ont été effectués dans le cadre du programme complémentaire de développement décidé par le président de la République au profit de la wilaya, a indiqué à l'APS le directeur local de la Santé, Lazhar Mardjene.

Le montage de l'appareil d'IRM a été effectué hier lundi au service de radiologie de l'hôpital de Kaïs, a indiqué le responsable, précisant que l'appareil sera mis en service ''dans les prochains jours''. M. Mardjene a fait état de la programmation de deux journées de formation au profit des médecins spécialistes en radiologie, soulignant que la priorité sera accordée aux malades hospitalisés, les autres malades seront programmés en fonction d'un programme de rendez-vous établi par l'établissement. Dès la mise en service de cet appareil, la pression devrait s'atténuer sur l'unique appareil d'IRM fonctionnant actuellemen t au niveau de l'hôpital Ahmed Benbella de Khenchela et les malades des daïras de Kaïs et Bouhmama n'auront plus à se déplacer vers les wilayas voisines.