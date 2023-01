La sélection algérienne des joueurs locaux a validé sa qualification en quarts de finale du Championnat d'Afrique des nations (CHAN-2022), qui se déroule du 13 janvier au 4 février en Algérie, après sa courte mais précieuse victoire contre l'Ethiopie (1-0), remportée mardi soir, au stade Nelson Mandela de Baraki (Alger), pour le compte de la deuxième journée du groupe A.

Les Verts sont rentrés directement dans le vif du sujet et ont failli ouvrir la marque dès la sixième minute de jeu, suite à une long déboulé de Laouafi sur l'aile gauche, avant d'adresser un centre tendu à destination de Kendouci, au point de pénalty, mais bien qu'idéalement placé, ce dernier a raté sa reprise de volée.

Sept minutes plus tard, et suite à une belle action collective des Verts, Abderrahmane Meziane a hérité d'une belle passe en profondeur et a immédiatement enchainé par centre-tir, qui a mis le gardien éthiopien en difficulté.

A la 22e, c'était au tour de Kendouci de se mettre en évidence, en décochant une belle frappe à l'entrée des dix-huit mètres, et le gardien adverse a dû s'y prendre par deux f ois pour maîtriser le cuir. De leur côté, les Ethiopiens se sont contentés de défendre leur camp, faisant preuve d'une redoutable efficacité dans l'annihilation des assauts algériens, aidés par un gardien vigilant.

Il fallu attendre la 26e minute de jeu pour assister à une première offensive de leur part et elle failli être la bonne, puisque le tir croisé de Gugsa Beshah était passé légèrement à côté de la lucarne gauche de Guendouz. Une chaude alerte qui a poussé les hommes de Bougherra à se ressaisir et à reprendre l'initiative du jeu. Ce qui leur a permis de se procurer une première occasion à la 37e, par Keddad, dont la tête était passée légèrement à côté. La meilleure occasion algérienne pendant la première mi-temps est survenue à la 45e, suite à un centre tendu d'Abdrrrahmane Meziane a destination de Kendouci, dont la tête piquée au deuxième poteau avait failli faire mouche.

Après la pause citron, les Algériens sont revenus avec de meilleures intentions offensives, en se montrant plus incisifs dans le dernier geste. Ils ont d'ailleurs failli ouvrir la marque dès la 48e, par l'intermédiaire d'Aymen Mahious, dont le tir avait ricoché sur le poteau avant de sortir . Cinq minutes plus tard, les Verts ont vu leurs efforts récompensés par une ouverture du score méritée, après un corner ten du de Meziane, côté gauche, pour son coéquipier à l'USM Alger Mahious, qui après avoir contrôlé le cuir de la poitrine au point de pénalty a enchaîné par un tir qui a fait mouche (1-0).

Le gardien éthiopien était parti du bon côté, il avait même légèrement touché le ballon, mais la frappe était tellement puissante que le pire n'a pu être évité. Une ouverture du score loin d'avoir rassasié les protégés du coach Bouguerra, car ils sont aussitôt repartis à l'abordage, avec la ferme intention d'inscrire d'autres buts, pour sceller le sort du match. Mahious a été incontestablement le plus remuant des attaquants algériens au début de la deuxième mi-temps et c'est donc en toute logique que l'action suivante a été à son actif. Elle est survenue à la 68e, suite à un joli service du sétifien Kendouci, mais son tir est passé à côté.

Dix minutes plus tard, c'était au tour de Meziane de se mettre en évidence, d'un tir surpuissant à l'entrée des 18 mètres, que le gardien adverse a maîtrisé difficilement. L'entraîneur éthiopien Wubetu Abate a alors essayé de dynamiser son groupe, à travers l'injection d'un peu de sang neuf, notamment, avec les incorporations successives d'Endashaw Zewide, Kitika Ojulu, et Duresa Godana, ce qui a failli porter ses fruits.

En effet, suite à un corner bien botté à la 90'+1 , Merkine Maleko s'était retrouvé dans une position idéale pour égaliser, mais son tir a été brillamment stoppé par le gardien Alexis Guendouz . Ainsi, les Verts ont conservé leur acquis jusqu'au coup de sifflet final, assurant par la même occasion leur qualification en quarts de finale. Le deuxième billet qualificatif du groupe A se jouera samedi prochain à distance entre le Mozambique (4 points) qui affrontera l'Algérie (6 pts) à Baraki, et l'Ethiopie (1 pt) qui croisera le fer avec la Libye déjà éliminée à Annaba.