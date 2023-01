Le président du Conseil national économique, social et environnemental (CNESE), Sidi Mohammed Bouchenak Khelladi a reçu une délégation d’experts techniques, relevant du panel Indépendant de haut niveau pour la sécurité et le développement au Sahel, a indiqué mardi le Conseil dans un communiqué.

Reçue hier lundi, au siège du CNESE, la délégation était conduite par M. Abdellah Boureima, ancien ministre des Finances du Niger, en qualité de Chef de mission, explique la même source. Dans son allocution de bienvenue M. Bouchenak Khelladi a mis en avant "l’intérêt de renforcer la coopération régionale, compte tenu des défis communs auxquels sont confrontés les pays de l’espace géostratégique du Sahel dans divers domaines", souligne le document.

De leur côté, les experts du Panel ont échangé avec les membres et cadres du CNESE sur les questions de développement socio-économique dans la région du Sahel, notamment sur des thématiques liées à la gouvernance, au climat, à la démographie et au développement économique dans la région du Sahel. Les exposés présentés par les cad res du CNESE ont retenu l’attention de l’ensemble des membres de la délégation, explique le communiqué, précisant qu'il s'agit notamment du rôle de l’Algérie dans l’intégration économique de la région du Sahel, notamment avec l’adoption de la Zone de Libre Echange Continental Africaine (ZLECAF) qui conforte la vision d’une Afrique intégrée et prospère.

Il s'agit aussi des efforts "colossaux" déployés par l’Algérie dans la réalisation d’infrastructures de base, favorisant l’intégration africaine à l’instar de la route transsaharienne, du gazoduc transsaharien, de la dorsale transsaharienne de fibre optique, de la route Tindouf-Zouirat, ainsi que des impacts communs de lutte contre les changements climatiques et la nécessité de doubler les efforts en matière d’adaptation et de résilience contre les aléas climatiques.

Le Conseil a souligné, par ailleurs, que la visite de cette délégation, qui intervient suite à celle effectuée en novembre dernier par le Président du Panel M. Mahamadou Issoufou, vise à "approfondir les discussions sur les stratégies de stabilisation du Sahel et de bénéficier de l’expertise Algérienne dans ce domaine". Il a également rappelé que le Panel a été mis en place par le Secrétaire Général des Nation Unies et le Président de la Commission Africaine, en mai 2022, afin d e conduire une évaluation stratégique des multiples initiatives existantes au Sahel et formuler des recommandations sur la meilleure manière de renforcer la réponse internationale à la crise dans cette région.

Il est présidé par l’ancien président de la République du Niger M. Mahamadou Issoufou et est composé de quatre membres, dont l'algérienne, Mme Leila Zerrougui, Envoyée spéciale chargée des Grands partenariats internationaux au Ministère des affaires Etrangères et de la communauté nationale à l’étranger.