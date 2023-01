Les travaux de réalisation des projets portant la mise à niveau de 30,5 km des routes nationales (RN) 80 et 100 dans la wilaya d’Oum El Bouaghi, seront entamés au titre du premier semestre de l’année en cours, a-t-on appris mardi du directeur des travaux publics (DTP) "Les opérations d’entretien concernent la RN 80 dans son segment reliant les communes d’Ain Beida et les limites administratives avec la wilaya de Souk Ahras en passant par la commune de Berriche sur une distance de 22,5 km", a déclaré Mohamed Toufik Boukerche.

Ce projet s'inscrit dans le cadre du programme sectoriel centralisé de l’année 2022 .

Il a nécessité la mise en place d’une enveloppe financière estimée à 640 millions DA, a-t-il fait savoir.

Les opérations programmées portent également sur l’entretien d’un tronçon routier de 8 km relevant de la RN 100, entre les communes d’Ain M’lila et d’Ain Kercha, a ajouté le même responsable.

L’opération d’entretien et de réhabilitation de ces axes routiers se trouvant en état de dégradation avancée consiste en leur rénovation en béton armée, a encore révélé le représ entant local de ce secteur.

D’autres actions portant la mise à niveau des routes sont en cours de réalisation à travers la wilaya à l’image d’un réseau routier long de 8,1 km du chemin de wilaya (CW) 48 entre la commune de Bir Chouhada et les limites avec la wilaya de Mila et celui d’une distance de 5,5 km du CW 2 entre les communes de Behir Chergui et Rehiba en plus de 5,5 km du CW 1 reliant les communes de Dhalaâ et les limites de la wilaya de Tébessa, a-t-on noté.

Il est à signaler qu’une enveloppe financière globale dépassant 450 millions DA a été allouée dans le cadre du programme sectoriel centralisé, pour la concrétisation de l’ensemble de ces projets dont le taux d’avancement est évalué entre 25 et 65 %.b