Le ministre des Travaux publics, de l'Hydraulique et des Infrastructures de base, Lakhdar Rekhroukh a reçu, mardi, l'ambassadeur du Portugal en Algérie, Luis de Albuquerque Veloso, avec lequel il a examiné la coopération bilatérale dans le secteur, indique un communiqué du ministère.

Cette rencontre qui intervenait à la demande de l'ambassadeur portugais, a permis "aux deux parties d'évoquer les voies et moyens de renforcer la coopération bilatérale dans le domaine des travaux publics et de l'hydraulique à même de raffermir les bonnes relations historiques et politiques liant les deux pays", selon le communiqué. M. Rekhroukh et son hôte ont exprimé "leur véritable volonté de poursuivre le renforcement des liens du partenariat bilatéral qualifié de réussi dans plusieurs domaines ayant trait au secteur". Ils ont convenu d'élargir les axes de la coopération et les moyens de les consolider dans les questions d'intérêt commun, ajoute la même source.