Le ministre de l’Industrie pharmaceutique, M. Ali Aoun, a reçu en audience une délégation de l’Association nationale des sourds algériens, conduite par son président Ahmed Zekhref, lors de laquelle il a été abordé les problématiques auxquelles sont confrontées les personnes atteintes de handicap auditif, a indiqué mercredi un communiqué du ministère.

Les entretiens, tenus lors de cette audience organisée mardi, s’inscrivent dans le cadre de l’accompagnement et du soutien continu aux efforts de la société civile et particulièrement à l’action associative en faveur des malades, a précisé la même source.

"Les discussions ont porté sur les différentes problématiques auxquelles sont confrontées les personnes atteintes de handicap auditif ainsi que l’accompagnement que peut offrir le ministère de l’Industrie Pharmaceutique en coordination avec les différentes institutions de l’Etat en vue de favoriser l’insertion professionnelle des personnes sourdes et malentendantes, notamment dans les différents établissements pharmaceutiques sous tutelles", a ajouté le communiqué De même, poursuit la même source, que des efforts de sensibilisation seront menées pour encourager les actions caritatives et la collecte de fond en faveur des différentes associations de soutien à cette frange de la population afin de mettre à profit leur potentiel et leur contribution à la société.