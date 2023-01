Une nouvelle unité de fabrication de cartes électroniques et d’écrans de télévision est entrée mardi en activité à la zone industrielle de Bordj Bou Arreridj avec une capacité variant de 3.000 à 5.000 unités par jour.

Dans une déclaration à la presse, le vice-directeur général du groupe Condor, Mohamed-Salah Daâsse, a indiqué que la capacité de production de cartes électroniques et d’écrans de télévision de la technologie SMT varie selon le type de carte entre 3.000 et 5.000 unités par jour permettant à l’unité de sous-traiter avec les opérateurs d’autres marques.

Selon la même source, cette nouvelle unité ‘’constitue un nouvel investissement qui s’inscrit dans la stratégie du groupe de lever le taux d’intégration, d’offrir un produit de haute qualité à prix compétitif sur le marché national d’abord avant d’aller vers les marchés étrangers notamment d’Afrique’’.

De son côté, le wali Kamel Nouicer qui a présidé l’inauguration de la nouvelle unité a estimé que ‘’cette nouvelle ligne de production s’ajoute aux acquis du groupe Condor et s’intègre aux nouvelle s orientations des pouvoirs publics pour élever le taux d’intégration de la production nationale et réduire progressivement les importations de sorte à faire des économies en devises étrangères et pénétrer les marchés étrangers’’.

En marge de l’inauguration de l’unité, une convention de coopération a été signée entre le groupe Condor et la banque El Baraka pour l’acquisition de produits Condor via des crédits à la consommation conformément à la finance islamique.