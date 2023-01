Pas moins de 43 Palestiniens ont été blessés par des balles de l'armée sioniste et étouffés par l'inhalation de gaz lacrymogène lors d'un raid sur la ville de Naplouse, dans le nord de la Cisjordanie, indique une organisation. Selon un communiqué du Croissant-Rouge palestinien, "le personnel de l'association a soigné 43 blessés lors d'un raid sioniste à l'est de Naplouse".

L'association a déclaré que l'un des blessés était atteint par 6 balles en métal recouvertes de caoutchouc.

La source fait état également d'une blessure directe à la bombe à gaz et une blessure par écrasement, en plus de 35 cas de suffocation due à l'inhalation de gaz lacrymogène. Des violences ont éclaté aux premières heures de mercredi matin, alors que l'armée sioniste prenait d'assaut la ville de Naplouse.