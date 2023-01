Le Sénégal compte soumettre à la Banque africaine de développement (BAD) pour financer "à peu près un tiers" de son programme de souveraineté alimentaire de cinq mille milliards de francs CFA, lors du sommet "Dakar 2", prévue du 25 au 27 janvier courant. "Nous avons [..] un programme de souveraineté alimentaire qui tourne autour de 5 mille milliards dont les 4 mille [sont consacrés uniquement à l'agriculture].

Donc, nous allons soumettre à peu près un tiers de ce programme à la BAD lors de Dakar 2", a indiqué le ministre sénégalais de l'Agriculture, de l'Equipement rural, et de la Souveraineté alimentaire, Aly Ngouille Ndiaye dans une déclaration à l'agence de presse sénégalaise. Plus de 1500 personnes sont attendues au sommet "Dakar 2"qui aura lieu à Diamniadio, à 30 km de Dakar, sous l'égide du Sénégal et de la Banque africaine de développement . La rencontre va porter sur le thème "Nourrir l'Afrique : Souveraineté alimentaire et résilience."

Ce sommet va notamment enregistrer la participation de plusieurs chefs d'Etat et de gouvernement, mais également de ministres chargés de l'économie e t des finances, de l'agriculture et des secteurs connexes. Y prendront part aussi des gouverneurs de Banques centrales ainsi que des acteurs du secteur privé, des organisations multilatérales, des organisations non gouvernementales, des universitaires et des scientifiques. Le Sénégal et la BAD ont demandé "aux Etats de venir à cette rencontre avec un Pacte national [de souveraineté alimentaire]", a souligné le ministre sénégalais.

Le Sénégal, pour sa part, va "soumettre à la BAD un pacte assez intéressant qui devrait nous aider à atteindre partiellement des objectifs assez précis pour la souveraineté alimentaire", a indiqué M. Ndiaye. "Nous n'avons pas proposé à la BAD toute notre stratégie de souveraineté alimentaire, parce que c'est quand même assez lourd, mais nous allons lui soumettre à peu près un tiers de notre stratégie de souveraineté alimentaire", a-t-il affirmé.