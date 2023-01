L'opposant congolais Franck Diongo a annoncé sa candidature pour la présidentielle prévue en décembre 2023 en République démocratique du Congo (RDC).

"Ma candidature s’inscrit dans la ligne du changement nécessaire pour mettre un terme à l’asservissement du peuple congolais", a déclaré lundi le leader du parti Mouvement lumumbiste progressiste (MLP) à l'occasion de la présentation de son projet pour l’élection présidentielle prévue en décembre 2023.

"Nous allons ensemble relever le défi (...). Les Congolais ont besoin d’un Etat fort et juste qui protège chacun et garantisse à tous les droits et libertés", affirme-t-il pour justifier sa candidature Franck Diongo réclame "la fin de l’impunité" et s’engage à "combattre le vol, la corruption, la fraude et le mensonge".