Le président de la transition au Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a estimé mardi qu'une nouvelle "phase" a été "enclenchée par les terroristes", contre des civils, quelques jours après l'enlèvement d'une cinquantaine de femmes dans le nord du pays.

"Aujourd'hui une autre phase est enclenchée par les terroristes. Sur le volet militaire nos hommes sont déterminés à les affronter, ils commencent donc à s'en prendre aux populations civiles, innocentes, les humilier, les tuer", a déclaré le président Traoré lors d'une rencontre à l'université de Ouagadougou avec des étudiants venus de l'ensemble du pays.

Jeudi et vendredi, une cinquantaine de femmes ont été enlevées par des terroristes présumés dans deux localités au nord et à l'ouest de la commune d'Arbinda (nord), selon les autorités de la région. Des recherches terrestres et aériennes sont en cours pour les retrouver. L'ONU a exigé leur libération "immédiate".

"Depuis octobre, le nombre d'attaques se multiplie", a reconnu mardi le président de la transition. Selon lui les groupes terroristes qui sévissent notamment dans le no rd et l'est du pays se sont "mis à l'oeuvre" pour "décourager dès le départ" les nouvelles autorités de la transition.

"Nous sommes résolus à résoudre cette question terroriste. Cette guerre, nous ne l'avons pas choisie. Le Burkina n'a attaqué personne. Nous avons été attaqués et nous nous défendons depuis lors", a-t-il martelé.