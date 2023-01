Un hommage a été rendu mardi à Sebdou (Tlemcen) au premier médecin chahid Dr. Benaouda Benzerdjeb tombé au champ d'honneur le 17 janvier 1956. "Le chahid Dr. Benaouda Benzerdjeb est un exemple de sacrifice et de nationalisme", a souligné le Pr. Mostefa Khiati, président de la Forem (fondation nationale pour la promotion de la santé et le développement de la recherche), au cours de la journée hommage organisée à l’occasion de la commémoration du 67ème anniversaire de l’assassinat du chahid par la soldatesque coloniale française.

Dans son intervention, prononcée à la salle des conférences de l’hôpital de Sebdou, le Pr. Khiati a souligné l’importance de commémorer ce genre d’événements pour perpétuer le souvenir du chahid qui a tout donné pour que vive l'Algérie libre et indépendante. "Le docteur Benzerjab a été le premier médecin assassiné par le pouvoir colonial", a-t-il rappelé, estimant que "ce médecin martyr doit être un exemple de sacrifice et de nationalisme pour les générations actuelles et futures", car, a-t-il affirmé, "ce chahid, assassiné à l’âge de 37 ans, le 17 janvier 1956 à douar Hlima (Sebdou), est un exemple, comme d’autres médecins de sa génération, de l’amour voué à la patrie et est le symbole du sacrifice". M. Khiati a rappelé à l’assistance que le chahid Benzerdjeb, né le 9 février 1941, a étudié à la faculté de médecine de Montpellier (France) où il a activé au sein de plusieurs organisations révolutionnaires, avant de militer au sein du PPA dès son retour à Tlemcen. Après avoir rejoint le combat libérateur, le chahid est tombé au champ d’honneur le 17 janvier 1956.

De son côté, Mohamed Reffas, un chercheur en histoire, a mis en exergue, dans sa communication intitulée "la situation sanitaire au sein de l’ALN (Armée de libération nationale) dans la Wilaya V historique", le travail des quelques équipes médicales qui offraient des soins aux djounoud (soldats) et aux populations locales durant la guerre de libération nationale.

Le conférencier a également dévoilé les multiples difficultés auxquelles faisaient face les équipes médicales de l’ALN, découlant de l’immensité du territoire de la Wilaya V historique, du manque d’encadrement médical, de la surveillance imposée par l’administration coloniale aux professionnels de la santé et du manque de médicaments, entre autres. M. Reffas a, en outre, indiqué que malgré toutes les contraintes, les éq uipes médicales de l’ALN ont réussi à accomplir leur travail en consentant des sacrifices comme ce fut le cas du chahid Benzerdjeb.

Par ailleurs, la journée de commémoration du 67ème anniversaire de la disparition tragique du chahid, organisée par la Direction des moudjahidine et ayants droit de Tlemcen, a donné lieu au lancement d’une caravane médicale à partir de l’hôpital Dr. Benzerdjeb de Sebdou qui sillonnera des zones d’ombres d’El Aricha, Sidi Djillali et d’El Gor pour assurer des consultations aux habitants de ces zones, notamment les moudjahidine malades et leurs ayants droit. Les participants à cette rencontre ont également déposé, au douar Hlima, une gerbe de fleurs au pied de la stèle érigée à la mémoire du chahid Dr. Benaouda Benzerdjeb.