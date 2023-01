La sélection algérienne de basket-ball, seniors messieurs, a été invitée à prendre part à un tournoi international amical du 15 au 20 février à Monastir en Tunisie, a indiqué la Fédération tunisienne de la discipline (FTBB).

Outre la Tunisie et l'Algérie, ce tournoi regroupera également la sélection nationale de Jordanie et le club de Nanterre, évoluant dans le Championnat de Pro A français, ajoute l'instance tunisienne. Ce tournoi international servira de préparation pour le Cinq tunisien en prévision de la dernière fenêtre de qualification de la zone Afrique à la Coupe du monde de la discipline prévue les 24, 25 et 26 du même mois en Egypte, selon la FTBB.

La cinquième et ultime fenêtre de qualification de la zone Afrique à la Coupe du monde 2023, prévue du 25 août au 10 septembre 2023 au Japon, Indonésie et Philippines, se disputera en Egypte pour le groupe F et en Angola pour le groupe E.

Le groupe F est composé des équipes du Cameroun, de la RD Congo, d'Egypte, du Sénégal, du Soudan du Sud et de Tunisie. Le groupe E est formé de l'Angola, du Cap-Vert, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée, du Nigeria et de l'Ouganda.

Pour rappel, la sélection algérienne drivée par Ahmed Benjabou a disputé en décembre dernier deux rencontres amicales face à la Tunisie, conclues par une victoire (80-73) et une défaite (54-74).