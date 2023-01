Le décret exécutif n 21-432 portant conditions et modalités d'octroi des terres relevant du domaine privé de l'Etat à mettre en valeur dans le cadre de la concession vise à assurer le foncier agricole aux investisseurs désirant travailler la terre et préserver ses ressources, a souligné mardi à Oran le directeur général de l'Office national des terres agricoles, Lanasri Mohamed Ameziane.

Lors d'un rassemblement régional des directeurs des services agricoles et des directeurs locaux de l'Office national des terres agricoles des wilayas dans l'Ouest du pays, organisé par l'Office avec la Banque de l'agriculture et du développement rural, M. Lanasri a précisé que ce décret définit les conditions aux investisseurs qui se voient octroyer des terres agricoles en vue de leur mise en valeur dans le cadre de la concession, après avoir défini de nouveaux périmètres agricoles.

Il a indiqué que l'objectif principal de ce décret exécutif, daté du 4 novembre 2021, "est d'assurer un encadrement optimal de l'orientation des périmètres de la valorisation agricole au niveau de la faisabilité économique et de la préservation des ressources naturelles, en plus de l'obtention d'un investisseur agricole dont l'objectif principal est de travailler la terre, de préserver ses ressources et d'offrir des emplois aux jeunes en milieu rural".

Le directeur général de l'Office national des terres agricoles a également salué la vision prospective du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à ce propos, qui a souligné, à plusieurs reprises, l'importance de l'investissement agricole pour faire avancer le développement économique et développer divers domaines liés au secteur et aux industries de transformation.

M. Lanasri a salué les "grands efforts déployés par l'Etat pour fournir le foncier agricole, valoriser les ressources et créer des richesses et des emplois dans le secteur agricole". Une plateforme numérique dédiée aux investisseurs potentiels a été mise en place afin qu’ils puissent obtenir des terres agricoles à valoriser dans le cadre de la concession, en toute transparence, avec la facilitation du traitement des dossiers des investisseurs.

Cette rencontre est la deuxième du genre, après celle organisée dernièrement à Ghardaïa. Une autre rencontre sera tenue à Sétif, jeudi, concernant les wilayas dans l’Est du pays.