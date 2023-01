Le groupe Sonatrach a organisé mardi à Alger la rencontre annuelle des cadres dirigeants de la société sous le thème "Croissance, Compétitivité, Modernisation: Des enjeux indissociables", a indiqué un communiqué de Sonatrach.

Tenue au siège de la direction générale de Sonatrach, cette rencontre a été inaugurée par le ministre de l'Energie et des mines, Mohamed Arkab et le PDG de Sonatrach, Toufik Hakkar, selon la même source, ajoutant que cette réunion est une tradition annuelle adoptée par le groupe pour l'évaluation de ses réalisations annuelles et des programmes de ses plans de développement".

Lors de cette réunion, plusieurs interventions ont été présentées portant sur le bilan provisoire des réalisations accomplies par le groupe au titre de l'année financière 2022 en plus de la présentation du plan de développement à moyen terme 2023-2027 et du budget prévisionnel 2023. Les interventions ont également évoqué les projets de développement du groupe notamment la mobilisation des réserves pétrolières et gazières, la transition énergétique la rationalisation de l'autoconsommation et la transition écologique.

La rencontre a été une occasion pour présenter les futurs enjeux majeurs de Sonatrach en vue de faire aboutir les projets structurants du groupe dont le projet de développement des ressources humaine (RH) visant à opérer un saut qualitatif dans la gestion des RH (GRH) en plus du projet du système d'information intégré lancé par le groupe sur lequel mise la Sonatrach en vue d'une gestion intégré du flux de données à travers tous les secteurs de la chaine des valeurs du groupe.

A cet effet, le PDG de Sonatrach a donné des instructions afin de parachever les projets structurants du groupe pour la mise en œuvre de sa vision stratégique pour le développement des programmes de la transition numérique des différentes activités de Sonatrach et la promotion de la performance du groupe pour faire face aux défis imposés par les marchés internationaux du pétrole et du gaz, conclut le communiqué.