L'ambassadeur d'Algérie aux Emirat arabes unis (EAU), Khamissi Arif a présenté, lors de sa participation aux travaux de la 13e session de l'Assemblée générale de l'Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA) à Abou Dhabi à la tête d'une délégation, la politique de l'Algérie en matière d'énergies renouvelables et sa démarche pour la réalisation d'une transition énergétique efficace.

La réunion qui a eu lieu samedi et dimanche a vu la participation de représentants de SONELGAZ, conduits par leur PDG , Mourad Adjal. Intervenant à l'occasion, M. Arif a appelé les investisseurs étrangers à adhérer au programme de l'Algérie pour la production de 15 GW d'électricité à partir de sources renouvelables en participant aux appels d'offres qui seront annoncés ultérieurement.

"L'Algérie entend aller de l'avant vers la réalisation d'une transition énergétique progressive et responsable à travers l'adoption d'un mix énergétique varié prenant en considération toutes les énergies disponibles, les moins coûteuses et les plus propres tout en bénéficiant des acquis qui résulte nt de l'amélioration de la capacité énergétique", a poursuivi le diplomate algérien, insistant sur "la maitrise de la consommation de l'énergie pour préserver les ressources naturelles aux générations futures".

"L'Algérie a mis en place un programme ambitieux, à savoir la production de 15 GW d'énergie renouvelable à l'horizon 2030", a souligné M. Arif dans son intervention lors de la réunion tenue sous le thème "transition énergétique mondiale: évaluation globale", appelant les investisseurs étrangers intéressés par ce projet à y adhérer par la participation aux appels d'offres internationaux qui seront annoncés ultérieurement.

Par ailleurs, il a qualifié le développement de l'hydrogène vert de "priorité pour l'Algérie qui regorge de capacités considérables qui lui permettent de jouer un rôle actif en la matière aux plans régional et international".