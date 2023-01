En période de diffusion des virus, il est essentiel de dynamiser l'organisme pour booster les défenses immunitaires. En pratique, on met l'accent sur les nutriments qui soutiennent l'action des globules blancs et des anticorps.

1/20 - Le pain au levain digeste et reminéralisant. La majorité des pains sont fabriqués avec de la levure qui fait monter la pâte rapidement. Le levain (pâte fermentée) est bien plus intéressant : il contient des enzymes et des bactéries lactiques qui améliorent l'absorption des minéraux (magnésium, fer, zinc... surtout si la farine est complète), rendent le pain plus digeste et abaissent son index glycémique (une glycémie équilibrée étant gage de santé). Comment en profiter au mieux ? 40 à 60 g par jour, soit 2 à 3 tranches.

2/20 - La cranberry alliée des femmes. Cette baie canadienne renferme des antioxydants, les proanthocyanidines, à l'efficacité prouvée dans la prévention et le traitement des infections urinaires : ils empêchent l'adhésion des bactéries E. coli aux parois de la vessie. Comment en profiter au mieux ? Chez nous, on trouve surtout des cranberries séchées ou en jus. Découvrez ici 6 recettes express avec des cranberries

3/20 - Le jus de grenade, antioxydant. Tanins, anthocyanines, acide ellagique... la grenade renferme quantité de molécules antioxydantes qui agissent en synergie. Elle intéresse les chercheurs pour ses actions antimicrobienne, anti-inflammatoire et anticancer. Le jus est plus intéressant que le fruit entier car, en pressant, on extrait aussi les antioxydants contenus dans les membranes. Comment en profiter au mieux ? Prendre un 100 % pur jus et le diluer avec un peu d'eau pour réduire son acidité. A quelle dose ? Un verre tous les matins.

4/20 - La maca : anti-fatigue immunitaire. Egalement appelée "ginseng du Pérou", la maca aide à lutter contre la fatigue physique, psychique et immunitaire. A quelle dose ? 1 cuillerée à café dans un mug de thé, maximum 3 fois par jour.

5/20 - Le miel élixir antibactérien. Ses nombreuses molécules (vitamines, polyphénols, oligo-éléments) agissent en synergie et lui confèrent ses propriétés cicatrisantes, antimicrobiennes et stimulantes. Comment en profiter au mieux ? On ne le chauffe pas (ou le moins possible) et on le consomme dans l'année qui suit sa récolte. Quand en prendre ? Le miel étant sucré, on n'en abuse pas : dans une infusion tous les soirs.

6/20 - Le kombucha allié de la digestion facile. Originaire d'Asie, c'est un thé sucré et fermenté par un ensemble de micro-organismes (levures et bactéries) qui renferme un cocktail de substances bienfaisantes : probiotiques, enzymes, acides organiques... Il prend soin de la flore intestinale et facilite la digestion des nutriments, qui vont pouvoir être utilisés par l'organisme. On peut en faire une cure au moment des changements de saison. A quelle dose ? 1 ou 2 verres par jour pendant 2 à 3 semaines.

7/20 - La spiruline. Cette microalgue fai partie des superaliments qui permet de combler les éventuelles carences nutritionnelles liées à vos (mauvaises) habitudes nutritionnelles. Elle combat la fatigue et stimule l'immunité. Comment la consommer ? On la trouve en vrac (poudre ou paillettes) ou en gélules. A quelle dose ? La dose minimale est de 1 g/jour. En cas de grosse fatigue, la dose de 3 à 6 g/jour est conseillée.

8/20 - Le curcuma, épice anti-inflammatoire. Sa curcumine protège les cellules des dommages causés par les radicaux libres et atténue les réponses de l'organisme lors d'agressions (anti-inflammatoire). Outre ses atouts anti-cancer bien connus, il prend soin des intestins, diminue les troubles digestifs et éloigne les gastro-entérites. Seul, le curcuma est mal assimilé, il faut l'associer à un corps gras qui favorise son absorption et à du poivre noir dont la pipérine potentialise ses effets. On pense aussi au curcuma frais, en rhizome, à peler et à couper en petits morceaux. La bonne dose : 1 pincée par jour à parsemer dans ses vinaigrettes, sauces, veloutés, plats mijotés.

9/20 - Le lapacho, riche en zinc. C'est l'écorce de cet arbre que l'on utilise pour stimuler l'organisme, notamment le système immunitaire. L'écorce de lapacho est indiquée pour lutter contre les infections microbiennes, virales, parasitaires ou fongiques. On la trouve dans le commerce sous forme de lamelles que l'on prépare en décoction. A quelle dose ? 2 tasses par jour mais c'est contre-indiqué en cas de traitement aniocoagulant.

10/20 - Le gingembre. Ses composés en font un excellent immunostimulant. Pour bénéficier de ses vertus, il vaut mieux le consommer frais, râpé ou coupé en lamelles. Découvrez ici 8 recettes express avec du gingembre

11/20 - Le kiwi super-riche en vitamine C. Un seul kiwi couvre les besoins journaliers en cette précieuse vitamine qui agit sur tous les fronts : elle stimule les défenses immunitaires, favorise l'absorption du fer antifatigue, facilite la cicatrisation et protège les cellules des radicaux libres. La bonne dose :1 ou 2 kiwis plusieurs fois par semaine. Découvrez8 recettes express avec des kiwis

12/20 - Le citron bon sur tous les fronts. Il est riche en flavonoïdes, des antioxydants protégeant les cellules des radicaux libres, qui affaiblissent l'organisme et le rendent plus vulnérable aux infections. C'est aussi une bonne source de vitamine C, qui renforce l'absorption du fer, antifatigue, et de limonoïdes qui stimulent le système immunitaire. De plus, il soutient le fonctionnement du foie, chargé de détoxifier l'organisme. Comment en profiter au mieux ? On le presse dans un verre d'eau ou on en arrose ses plats. On ne le chauffe pas trop, pour préserver sa vitamine C.

13/20 - Le yaourt concentré de probiotiques. Un pot renferme des milliards de bonnes bactéries vivantes, appelées probiotiques. Il existe de nombreuses souches. Les yaourts classiques (Lactobacillus bulgaricus et Streptococcus thermophilus) favorisent la digestion. Ceux avec des bifidus stimulent le transit. Et ceux renfermant des Lactobacillus casei renforceraient les défenses immunitaires. Comment en profiter au mieux ? En les consommant vite, car le nombre de probiotiques diminue avec le temps, et en les associant parfois avec des aliments riches en prébiotiques (banane, orge, avoine...), des fibres particulières que les bonnes bactéries utilisent pour se développer. A quelle dose ? 1 ou 2 par jour

14/20 - Le brocoli, 100% défenses immunitaires. Dans la grande famille des choux, le brocoli est le plus riche en glucosinolates. Ceux-ci se transforment en molécules actives lors de la digestion, les sulforaphanes, et contribuent à limiter le développement de certains cancers et de bactéries. C'est aussi l'un des légumes les plus riches en vitamine C. La bonne dose : 1 fois par semaine au moins. En alternance avec d'autres crucifères : chou vert, chou de Bruxelles. Découvrez 5 recettes de soupes au chou

15/20 - La choucroute chouchou de la flore. Comme tous les légumes lacto-fermentés, la choucroute est une petite bombe de probiotiques, ces bonnes bactéries qui prennent soin de la flore intestinale et renforcent les défenses immunitaires. La fermentation augmente également la teneur en vitamine C du chou, qui favorise l'activité des globules blancs, les petits soldats du système immunitaire. La bonne dose : 1 fois par semaine. Ou plus, car elle est légère et digeste. Découvrez4 versions santé de la choucroute

16/20 - L'ail, chasseur de microbes. Antioxydant, antimicrobien, anticancer, anticholestérol... L'ail est un super-aliment qui a montré ses bienfaits sur de nombreuses maladies et infections, grâce à sa teneur en composés soufrés. En plus, cet antibiotique naturel s'attaque aux mauvaises bactéries sans toucher aux bonnes! Comment en profiter au mieux ? La cuisson détruit une partie de ses principes actifs, mieux vaut donc le consommer cru ou l'ajouter en fin de cuisson. Et le consommer en alternance avec d'autres alliacées (oignon, poireau...). La bonne dose : 1 gousse crue, (ou 3 cuites) par jour.

17/20 - Le shiitaké hyperstimulant. Cultivé depuis près de mille ans en Asie, il est surnommé "élixir de longue vie". Il se trouve au rayon frais des grandes surfaces, mais également séché au rayon exotique, à réhydrater dans de l'eau tiède. Quelle dose ? 1 fois par semaine.

18/20 - Les poissons gras fournisseurs d'oméga-3. Bons pour le système cardiovasculaire, les oméga-3 ont également une action anti-inflammatoire qui prévient de nombreuses maladies. On les trouve dans certaines huiles (colza, noix) et dans tous les poissons gras. Ceux-ci apportent, de plus, de la vitamine D, elle aussi rare dans l'alimentation et importante pour l'activation du système immunitaire. Comment en profiter au mieux ? Préférez les petits poissons gras, comme le maquereau, la sardine ou le hareng, moins pollués que les gros poissons comme le thon qui se trouvent en bout de chaîne alimentaire. A quelle dose ? 1 à 2 fois par semaine. Découvrez ici 8 recettes rapides avec une boîte de sardines

19/20 - L'huître reine des oligo-éléments. Comme tous les produits vivant dans la mer, l'huître présente une belle palette de minéraux. C'est l'aliment le plus riche en zinc, un oligo-élément qui participe à la formation de l'ADN et aux réactions immunitaires. C'est aussi une bonne source de sélénium antioxydant, de fer antifatigue et de cuivre, qui booste les défenses de l'organisme. Et tout ça pour un tout petit apport calorique. Comment en profiter au mieux ? Sans beurre salé, mais avec un filet de jus de citron pour décupler ses bienfaits.

20/20 - Les fruits et légumes frais. Comptez deux à trois portions de fruits ou légumes frais par repas pour être sûr d"avoir toutes les vitamines et minéraux dont votre système immunitaire a besoin. Et pensez à varier la couleur de vos fruits et légumes car elle est liée aux micronutriments que vous consommez : le bêta-carotène dans ceux de couleur orangée, les minéraux dans les légumes verts. Découvrez ici 30 recettes de salades originales.