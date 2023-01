Le président du Conseil de la nation, M. Salah Goudjil a reçu, lundi à Alger, le Secrétaire du Comité central du mouvement Fatah et président du Conseil suprême de la jeunesse et des sports, Jibril Rajoub, indique un communiqué du Conseil de la nation.

Lors de la rencontre qui s'est déroulée en présence de l'ambassadeur de l'Etat de Palestine en Algérie, Fayez Abu Aita, M. Goudjil a réitéré la position "indéfectible, constante et inconditionnelle" de l'Algérie envers la cause palestinienne juste dont la centralité a été réaffirmée lors du Sommet arabe d'Alger, appelant à concrétiser les dispositions de la Déclaration d'Alger issue du sommet, lit-on dans le communiqué.

Le président du Conseil de la nation a mis en avant la nécessité de "s'unir sérieusement" autour de l'accord concernant les factions palestiniennes signé à Alger sous le parrainage du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

L'accord, poursuit M. Goudjil, "a mis fin à la division entre les frères palestiniens et établi les bases de l'unité palestinienne indispensable en vue de remporter la victoire et couronner le long combat mené par le peuple palestinien contre l'occupant pour l'établissement de son Etat indépendant avec El Qods pour capitale, et ce en s'inspirant de l'histoire de la Glorieuse guerre de libération étant le symbole de l'unité nationale face à l'occupant".

M. Jibril Rajoub a, pour sa part, salué le soutien absolu de l'Algérie, peuple et gouvernement, à la cause palestinienne, et les "grands efforts" du président Tebboune envers cette cause centrale à laquelle il accorde un intérêt particulier pour concrétiser les aspirations du peuple palestinien, en témoigne son parrainage de l'accord de réconciliation signé en Algérie pour unifier les rangs et réaliser l'unité nationale palestinienne" face à l'occupant sioniste et établir l'Etat palestinien avec El Qods pour capitale.

Le responsable palestinien a affirmé dans une déclaration à la presse à l'issue de la rencontre, qu'il transmettra au peuple palestinien le message de M. Goudjil appelant à "l'unification du front sous une seule direction pour contrer l'ennemi" en l'occurrence l'occupant sioniste et établir l'Etat palestinien indépendant.