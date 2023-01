Une convention a été signée, lundi, entre le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et le Conseil national des Droits de l'homme (CNDH), visant la mise en place de programmes de formation et de recherche conjoints dans le domaine des droits de l'Homme.

La convention a été signée par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari, et le président du CNDH, Abdelmadjid Zaâlani, au siège du ministère.

S'exprimant à cette occasion, M. Baddari a fait savoir que le document signé qui s'inscrit dans le cadre de "l'ouverture de l'université sur son environnement social", visait à introduire "des offres de formation en renforçant l'enseignement des droits de l'Homme au sein des branches de la formation, outre la consécration de recherches conjointes entre le ministère et le CNDH dans ce domaine".

Selon le ministre, cette convention "permettra de former des cadres spécialisés dans le domaine des droits de l'Homme et de créer une banque nationale d'informations permettant de suivre le développement historique de ce dom aine sensible à travers les époques de manière à aider les étudiants et les chercheurs à préparer des recherches approfondies dans ce domaine".

Pour sa part, M. Zaâlani a affirmé que cette convention permettra "de renforcer la coopération entre les deux parties, notamment dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, à travers l'intensification et l'adaptation des programmes de formation en matière de droits de l'Homme conformément aux derniers développements mondiaux en vue de la formation de cadres spécialisés dans ce domaine important".

Il a relevé, en outre, "la possibilité d'organiser un concours national sur le thème des droits de l'Homme afin d'encourager les étudiants et les enseignants à s'intéresser davantage à ce domaine et contribuer à la diffusion et le renforcement de la culture des droits de l'Homme, ainsi que sa promotion dans la société".