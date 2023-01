Le ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels, Yacine Merabi a fait part lundi à Aïn Témouchent de l’engagement de son département à introduire le dessalement de l’eau de mer parmi les spécialités les plus importantes du secteur.

Dans une déclaration à la presse, en marge de sa visite d’inspection à la wilaya d’Aïn Temouchent, M. Merabi a annoncé l’engagement de son département ministériel à inclure le dessalement de l’eau de mer dans les spécialités importantes du secteur de la formation sur la base des décisions du Conseil des ministres tenu dernièrement et au cours duquel le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a inséré le dossier du dessalement de l’eau de mer comme nécessité pour assurer la sécurité hydrique et investir dans les ressources naturelles.

Le ministre a également appelé les responsables locaux du secteur à donner "un intérêt particulier" aux filières professionnelles et aux spécialités liées aux métiers de l'agriculture et de la sylviculture, d'autant plus que le secteur est un partenaire important dans la campagne du barrage vert et à inclure des spécialités de pêche compte tenu du fait que la wilaya recèle un littoral côtier.

M. Merabi a également souligné la nécessité de se concentrer sur les métiers liés à l'environnement et à l'eau, assurés par les établissements de formation de 43 wilayas du pays.

En inspectant plusieurs ateliers de l'Institut national de formation spécialisée Ouaddah Benaouda d’Aïn Temouchent, le ministre a mis l'accent sur l'utilisation optimale de tous les équipements et infrastructures dont dispose le secteur, ajoutant que "les gigantesques moyens pédagogiques dont dispose le secteur dans les 58 wilayas du pays démontrent tout l'intérêt qu’accorde l'Etat à notre secteur".

Au sein du même Institut, M. Merabi a supervisé l'ouverture d'une journée d'étude intitulée "l’entrepreneuriat résultat d'un projet professionnel réussi", au cours de laquelle il a indiqué que l'approche entrepreneuriale figure dans les engagements du président de la République dans son programme présidentiel qui appelle à œuvrer pour l'émergence d'une nouvelle génération d'entrepreneurs, ainsi qu'à développer le concept de contrats de formation comme mécanisme d'intégration des diplômés d'un certificat de formation professionnelle vers le monde du travail.

Le ministre a rappelé que "l'Etat acco mpagne, dans le cadre de l'entrepreneuriat, les porteurs d'idées et d'initiatives loin de la rente et du profit rapide, comme c'était le cas par le passé".

Par ailleurs, M. Merabi a présidé, au niveau d’une usine de production de gants médicaux relevant de l'investissement privé dans la zone industrielle d'Aïn Temouchent, une cérémonie de signature d'une convention de partenariat entre la Direction de wilaya du secteur et la gérante de l'usine visant à répondre aux besoins de la même entreprise en termes de main-d'œuvre qualifiée.

Il a également supervisé une cérémonie similaire de coopération du secteur avec l'hôtel "Eden", relevant du secteur privé, visant à définir un cadre de concertation par le placement des stagiaires et en prenant en charge des stages de formation professionnelle dans cet établissement hôtelier dans les spécialités liées à l’art culinaire et à l'hôtellerie.

Le ministre poursuit sa visite d'une journée dans la wilaya, en inspectant plusieurs établissements de formation et en supervisant la signature de plusieurs conventions de partenariat.