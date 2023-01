Après Alger, Annaba et Constantine, c’était au tour, lundi soir, à Oran de se mettre de la fête à l’occasion de la septième édition du championnat d’Afrique des nations (CHAN) des footballeurs locaux, qu’abrite l’Algérie du 13 janvier au 4 février.

Le stade Miloud-Hadefi, inauguré l’été dernier peu avant le début des jeux méditerranéens et déjà habitué aux grands événements footballistiques, a retrouvé, lundi soir, des couleurs quelques mois après avoir accueilli la dernière rencontre amicale de la sélection nationale en Algérie, en novembre dernier contre le Nigéria.

Certes, les tribunes de cette enceinte footballistique, l’une des nouveaux joyaux du sport roi dans le pays, n’ont pas fait le plein, mais le spectacle était néanmoins au rendez-vous dans les gradins. La présence des supporters des quatre sélections concernées par les deux premiers matchs de ce CHAN à Oran, à savoir le Mali, l’Angola, le Cameroun et le Congo, constitués majoritairement d’étudiants inscrits dans les différentes universités du pays, a donné un cachet particulier à l’ambiance festive y régnant.

Cette ambiance a atteint so n summum lors du deuxième match, en particulier, qui a débuté à 20h00 et qui a mis aux prises le Cameroun au Congo, pendant lequel les gradins du stade étaient mieux garnis comparativement au premier entre le Mali et l’Angola dont le coup d’envoi a été donné à 17h00.

Et même si l’ambiance était également de ‘’feu’’ dans les trois autres stades abritant ce CHAN lors des trois premières journées de cette manifestation, la vuvuzela a fait la différence dans les gradins du stade d’Oran, provoquant un énorme vacarme et rajoutant du piment à l’ambiance.

Le tout sous le regard des hôtes de la ville, en tête le ministre de la jeunesse et des sports, Abderrezak Sebgag et son homologue du Mali, Mossa Attahar , ainsi que les autorités locales qui ont déployé tous les moyens pour assurer la réussite de l’évènement.

Oran, qui accueille neuf matchs lors de CHAN, après la délocalisation vers Constantine de la rencontre Soudan-Madagascar, s’est mise à l’heure africaine.

La fièvre du CHAN monte crescendo à El-Bahia.