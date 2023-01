Des experts des droits de l’homme de l’ONU ont dénoncé une forte augmentation de l’utilisation d’un mot raciste sur Twitter et appelé les entreprises de réseaux sociaux à "assumer plus profondément leurs responsabilités face aux manifestations de haine envers les personnes d’ascendance africaine".

Dans un communiqué conjoint, ces experts ont noté que durant les premiers jours suivant l’acquisition de Twitter par Elon Musk, le Network Contagion Research Institute de l’Université Rutgers avait observé une augmentation de 500% de l’utilisation du mot haineux et raciste commençant par la lettre "N" sur la plate-forme par rapport à la période précédente.

Ces experts ont jugé ces manifestations haineuses assez préoccupantes pour "mériter une réponse urgente centrée sur les droits de l’homme" de la part des entreprises de réseaux sociaux.

Rappelant que d’autres géants des réseaux sociaux comme Meta sont tout aussi concernés, les mêmes observateurs déplorent le fossé qui sépare les engagements des entreprises à lutter contre les discours de haine et la mise en œuvre effective de ce s politiques sur les sites. D'après les experts de l'ONU, les discours de haine "non seulement sapent les droits des personnes d’ascendance africaine", précise le communiqué, mais créent aussi "des fissures majeures dans les sociétés, source de diverses formes de déstabilisation à l’intérieur des pays".

Les experts de l’ONU évoquent ainsi les effets cumulatifs du racisme sur la santé mentale et physique des personnes, sur la perte de confiance de ces communautés envers les réseaux sociaux et la quête de justice, et s’inquiètent particulièrement du sort des jeunes qui passent une part importante de leur vie dans le cyberespace et dont les expériences acquises sur les plateformes en ligne façonnent souvent leurs valeurs personnelles, leurs attitudes et leurs actes.

"Ce qui est en jeu, c’est l’avenir des générations actuelles et futures, ainsi que la cohésion sociale entre les communautés.

Les médias sociaux ont un rôle majeur à jouer pour construire des sociétés moins racistes, moins conflictuelles, plus tolérantes, justes et équitables", concluent-ils.