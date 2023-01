Dans une démarche riche en symboles et en références à la mer, l'artiste peintre Abderrahmane Bekhti célèbre la femme dans sa nouvelle exposition inaugurée dimanche à Alger.

Organisée par l'Etablissement Arts et culture de la wilaya d'Alger, cette exposition intitulée "Romantisme" se tient à l'espace d'exposition Mohamed-Temmam.

L'artiste propose de nombreux portraits de femmes réalisés dans un élan assez réaliste à l'aquarelle, et où il suscite la réflexion sur le temps qui passe, le poids des années, et le cycle de la vie symbolisé par une superposition d'autres dessins renvoyant toujours au temps.

La réflexion sur le conservatisme reste, elle aussi, toujours présente dans les œuvres du plasticien, qui apporte dans cette collection une touche plus positive de couleurs et de symboles de liberté, contrairement à sa précédente exposition.

En plus des visages de femmes omniprésents dans toutes les œuvres de Abderrahmane Bekhti, l'évasion, et les ouvertures sur la mer sont également incontournables chez l'artiste qui met un point d'honneur à restituer son environnement.

En plus de ces dernières toiles, l'artiste a également exposé d'anciennes œuvres majoritairement tirées de son exposition "mysticisme", où il avait proposé une série de toiles, faites à l'encre de Chine, exprimant la place centrale qu'occupe la femme dans la société algérienne tout en évoquant, par des symboles, un mode de vie sans cesse bousculé par la modernité.

Ces anciennes œuvres célébrant le graphisme et le dessin explorent les symboles et les masques pour exprimer de nombreux aspects et phénomènes de la société toujours d'actualité.

Né en 1959 à Cherchell (Tipasa), Abderrahmane Bekhti, très actif dans le domaine culturel dans sa ville natale, a participé à une vingtaine d`expositions collectives et individuelles depuis les années 1980. L'exposition "Romantisme" se poursuit jusqu'au 31 janvier à l'espace Mohamed-Temmam.