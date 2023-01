La Protection civile a appelé lundi les citoyens à observer les consignes de prévention

de base pour éviter les accidents domestiques et accidents de circulation, suite à la publication dans la matinée d'un bulletin météorologique spécial (BMS) faisant état de vents violents sur les régions du nord du pays, côtières et intérieures, avec des piques pouvant atteindre 90 km/h.

Dans ce cadre, la Protection civile a recommandé, dans un communiqué, de ranger et fixer les objets sensibles au vent ou susceptibles d'être endommagés, de prévoir des moyens d'éclairage de secours (lampes torches), de protéger les éléments vitrés en fermant volets, persiennes, rideaux et de remonter les stores.

La Protection civile demande aux citoyens de s'éloigner des fenêtres, balcons, arbres, poteaux d'électricité et de mettre à l'abri leurs véhicules, animaux et matériel. Concernant les usagers de la route, elle les invite à réduire aux maximum la vitesse de leurs véhicules, afin d'avoir une bonne visibilité de la route et pouvoir, ainsi, éviter toute obstacle.

Il est, également, demandé aux citoyens de ne pas s'approche r des bords de mer, lac ou fleuve (pas de sorties en mer, ni en rivière). Pour les professionnels du bâtiment, il leur est recommandé de mettre leurs grues en girouette.

La Protection civile invite les citoyens, avant tout déplacement, à se renseigner sur la météo et sur l'état du réseau routier.

En cas de déplacement, la consigne est d'éviter les secteurs boisés, de limiter la vitesse et de prévenir un proche du départ, de la destination et de l'arrivée.