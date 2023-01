Les services de la Direction de la jeunesse et des sports de Mila se avaient entrepris durant l’année précédente des travaux d’aménagement et la mise à niveau de 11 infrastructures sportives dans la wilaya, a-t-on appris lundi du directeur local du secteur Abderahmane Ahmidani.

Selon la même source, les services de la jeunesse et des sports ont achevé fin 2022 les travaux de mise à niveau de huit salles omnisports dans plusieurs communes de la wilaya dont la salle omnisports de la commune d’Oued Nedja qui n’était par exploitée vu son état dégradé.

Durant le même exercice, il a été procédé également à la mise à niveau de deux (2) piscines semi olympique dans les communes de Mila et Tadjenanet, a fait savoir M. Ahmidani, précisant que les travaux ont porté sur le traitement des lacunes dont souffraient ces deux infrastructures notamment les systèmes de filtre à eau qui étaient endommagés et les pompes qui étaient en panne.

S’agissant du stade Chahid Belkacem Belaid de Mila, le même responsable a indiqué que cette infrastructure qui a bénéficié d’un projet de pose de gazon artificiel, le renforcement de l’éclairage et l’aménagement des vestiaires et la tribune d’honneur entre autres, ajoutant que l’infrastructure est prête à accueillir les matches et les séances d’entrainement des différents clubs de football.

Durant la même période, il a été procédé à la réalisation de cinq stades de proximité dans les communes de Hamala, Chigara, Ain Tine, Amira Arras et Minar Zarza, a souligné le responsable.