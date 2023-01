Connue aussi sous le nom d’« épaule gelée », l'inflammation de l'enveloppe qui entoure l’articulation de l'épaule n’a pas toujours de cause évidente.

Au début, des douleurs peu intenses peuvent, à tort, faire penser à une tendinite. Mais au fil des semaines, elles deviennent si fortes qu’elles empêchent de dormir et que l’épaule s’ankylose. Il ne faut surtout pas attendre pour consulter.

Après s’être assuré, au moyen d’une radio, qu’il n’y a aucune trace d’arthrose, le médecin conclura à une capsulite rétractile. Après l’ankylose, l’épaule devient en effet totalement raide, mais ne fait plus mal.

Connue aussi sous le nom d’« épaule gelée », cette inflammation de la capsule (enveloppe qui entoure l’articulation) n’a pas toujours de cause évidente. Elle pourrait être due à un traumatisme local, favorisée par un désordre métabolique (diabète), la prise de certains médicaments ou le stress, la fatigue… Si la douleur ­finit toujours par s’estomper, cela peut prendre plusieurs semaines.

Le rhumatologue va chercher à la soulager au maximum avec l’application de froid, de pommade antalgique et surtout des infiltrations. Dès que la douleur devient supportable, il est crucial d’attaquer la phase de rééducation pour préserver au mieux la mobilité de l’épaule.

Il faudra voir le kiné plusieurs fois par semaine, parfois pendant plusieurs mois, et compléter ce travail par des exercices à la maison. Ce travail long et fastidieux en vaut la peine. Si la rééducation est bien menée, on peut espérer récupérer toute l’amplitude de mouvements.