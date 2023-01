Une chute au ski, des années de tennis… La cause du problème est parfois évidente. Mais une épaule peut également faire mal sans raison apparente. Elle nécessite alors des examens plus approfondis afin de trouver le bon traitement.

Particulièrement mobile, l’articulation de l’épaule est aussi très complexe et fragile. Contrairement à la hanche, solidement emboîtée entre le bassin et la cuisse, la stabilité de l’épaule est assurée par un ensemble de muscles, de tendons et de ligaments sollicités en permanence.

Si elles subissent l’usure naturelle du temps, toutes ces parties « molles » risquent aussi de s’abîmer prématurément quand elles sont exposées à des gestes répétitifs, la plupart du temps dus à l’activité professionnelle ou à la pratique sportive. « Mais attention à ne pas conclure d’emblée à un problème mécanique, avertit le Pr Thierry Schaeverbeke, chef du service de rhumatologie au CHU de Bordeaux. Même si c’est à 98 % du temps le cas. Il ne faut pas passer à côté d’autres pathologies telles qu’une maladie inflammatoire ou une tumeur osseuse. »

Toute douleur à l’épaule nécessite un examen clinique et un interrogatoire précis pour savoir si elle est positionnelle ou permanente, si elle vient de l’épaule ou si elle est d’origine cervicale, si l’on a affaire à une perte de mobilité et/ou de force. Il faut aussi prévoir une radio et un bilan sanguin. Ces examens pourront ensuite être complétés par une IRM, une échographie et/ou un arthroscanner (scanner de l’articulation) afin de mettre en place le protocole de soins le mieux adapté.

Epaule douloureuse : 3 règles d'or S’arrêter si un geste fait mal

La douleur est un signal d’alarme qu’il faut savoir respecter. Il est illusoire, voire dangereux, de penser que ça va passer en insistant un peu.

Refroidir la zone endolorie pour calmer l’inflammation

L’idéal ? Un sac de petits pois surgelés qui épousera parfaitement la forme de l’épaule. À poser sur un tissu, pour ne pas brûler la peau, trois fois par jour, pendant une quinzaine de minutes.

Appliquer, sans masser, un gel anti-inflammatoire

On se contentera d’étaler et de faire sécher sans masser. Des frictions irriteraient inutilement le tendon. Les patchs imprégnés d’anti-inflammatoires sont souvent insuffisants pour pénétrer jusqu’aux tendons, assez profonds au niveau de l’épaule.

3 gestes pour assouplir l'épaule

Monter le bras le long d'un mur sans dépasser le seuil de la douleur. Réaliser des mouvements circulaires avec le bras pour retrouver une bonne mobilité de l'épaule. Un geste à répéter plusieurs fois par jour.

Effectuer des rotations de l'épaule en portant la main de derrière la nuque à l'arrière de la colonne lombaire, dans le but de gagner en amplitude.

Epaule doulouruse : les infiltrations font-elles mal ?

Les injections de corticoïdes ont mauvaise réputation. Pourtant, une infiltration est un acte beaucoup moins agressif pour l’organisme qu’une prise quotidienne de comprimés anti-inflammatoires si, comme il est recommandé, on n’en fait pas plus de quatre au même endroit dans l’année. Le geste lui-même fait moins mal qu’on l’imagine. L’aiguille est relativement fine et le produit injecté n’est pas douloureux. Les personnes anxieuses peuvent se faire prescrire un patch d’Emla® pour « endormir » la zone à piquer.

Quant à un éventuel regain de la douleur dans les heures qui suivent la séance, elle constitue un phénomène passager tout à fait normal. Seule une douleur survenant 48 à 72 heures après l’infiltration doit inquiéter et amener à consulter. C’est peut-être une infection, effet secondaire rare, mais qui doit être pris en charge rapidement.