Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, a eu des entretiens avec son homologue malien, Abdoulaye Diop, ainsi qu'avec le ministre de la Réconciliation nationale, chargé de l'Accord de paix et de réconciliation, le colonel Ismaël Wagué, indique un communiqué du ministère.

Les entretiens entre les deux parties ont porté sur les relations bilatérales et les moyens de leur développement, outre les perspectives de redynamisation et de renforcement de la cadence de mise en œuvre de l'Accord de paix et de réconciliation en collaboration avec toutes les parties maliennes dans le cadre des mécanismes de suivi de la mise en œuvre de l'Accord supervisés par l'Algérie, précise le communiqué.

Pour rappel, les deux ministres maliens sont arrivés dimanche soir à Alger dans le cadre d'une visite de travail en tant qu'envoyés spéciaux du président malien de la transition, Assimi Goïta, et ce, suite à la visite effectuée récemment par M. Lamamra à Bamako en tant qu'Envoyé spécial du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, qui s'inscrit dans le cadre des consultations régulières entre les deux pays frères, conclut le communiqué.