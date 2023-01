Le projet "Cinéma de l'université", une initiative visant à améliorer la vie estudiantine et la promotion des différentes activités en milieu universitaire, sera lancé mardi prochain par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique en collaboration avec le ministère de la Culture et des Arts, indique dimanche un communiqué du ministère.

"Le lancement de ce projet et des caravanes cinématographiques aura lieu mardi prochain depuis l'université M'hamed-Bouguerra à Boumerdes, l'initiative devant être généralisée à nombre d'établissements universitaires et des œuvres universitaires dans les wilayas de Boumerdes, Bouira, Blida, Tipasa, Tizi-Ouzou, Msila et Sétif", précise la même source.

A l'occasion de cette manifestation culturelle s'inscrivant dans le cadre de l'amélioration "de la vie estudiantine et la promotion des différentes activités en milieu universitaire, outre l'encouragement de l'université à l'ouverture culturelle et artistique, deux films localement produits seront projetés en présence et avec la participation des enseignants, des étudiants et des spécialistes relevant des établissements de l'Enseignement supérieur en plus du Centre national de la cinématographie et de l’audiovisuel (CNCA), étant le partenaire principal dans cette manifestation artistique et culturelle".

Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a appelé les membres de la famille universitaire à mobiliser tous les moyens humains et matériels pour garantir le succès de cette initiative artistique.