Les modalités et les procédures d’attribution des terres agricoles relevant du domaine privé de l’Etat devant être mises en valeur dans le cadre de la concession ont été débattues lors d'une rencontre organisée dimanche à Ghardaïa par l'Office national des terres agricoles (ONTA).

Cette rencontre régionale, à laquelle ont pris part les directeurs des services agricoles et les responsables locaux de l’ONTA des 18 wilayas du sud ( Illizi, Djanet, In-Guezzam, Tamanrasset, In-Salah, Bordj Badji Mokhtar, Adrar, Laghouat, Biskra, Ouled Djellal, Ghardaïa, Timimoune, El Meniaâ, Ouargla, Touggourt, El Oued, El Meghaier et Tindouf), a été consacrée à la vulgarisation et aux modalités pratiques d’exécution du décret exécutif N 21-432 du 04 novembre 2021 et de l’arrêté interministériel du 24 novembre 2022.

Dans une déclaration à l’APS, le directeur général de l’ONTA, Mohamed Ameziane Lanasri, a affirmé que "ce décret N 21-432 vise à faciliter l’acquisition des terres agricoles dans le cadre de la concession d’assurer plus de proximité et de transparence dans l’attribut ion pour les investisseurs potentiels".

"Les pouvoirs publics ont déployé des efforts considérables visant la mobilisation du foncier de l’Etat pour la promotion de l’investissement et la création de la richesse et des emplois dans le secteur agricole", a rappelé Lanasri.

"Ce décret vise à consolider les acquis réalisés dans le domaine agricole et à la création de nouveaux périmètres agricoles générateurs d’emplois et de revenus en faveur des jeunes en milieu rural, ainsi que l’augmentation des taux de couverture des besoins alimentaires de notre pays", a précisé le même responsable.

Une plateforme numérisée est mise à la disposition des investisseurs pour l’accès à une terre agricole dans "la transparence totale et facilite le traitement des dossiers des investisseurs et le suivi, sur le terrain, de leurs efforts", a souligné le responsable de l’ONTA.

Cette rencontre régionale a permis également de présenter la nouvelle vision du secteur agricole qui vise la consécration d’une nouvelle gouvernance basée sur la gestion déconcentrée au niveau locale et de proximité, ainsi que la mise à la disposition du secteur de moyens modernes, notamment la numérisation des dossiers et des cartes professionnelles de l'agriculteur, a-t-on indiqué.

Le secteur agricole ambitionne de franchir un nouveau pal ier dans son développement, au travers l’introduction du numérique dans la gestion du secteur afin d’améliorer le niveau de vie de la population activant dans le secteur agricole par l’accroissement des investissements agricoles, la mobilisation du foncier et des ressources hydriques, ainsi que par l’accompagnement des investisseurs et la création d’emplois.

Deux autres rencontres régionales similaires sur les modalités et procédures d’attribution des terres agricoles relevant du domaine privé de l’Etat, à mettre en valeur dans le cadre de la concession, seront organisées prochainement, a-t-on indiqué.