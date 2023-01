Au total, 27 circuits touristiques à thèmes ont été créés à travers la wilaya de Chlef par la direction locale du tourisme, dans le but de promouvoir le tourisme intérieur, a-t-on appris, dimanche, auprès de cette institution.

"Dans le cadre de la stratégie de la tutelle visant à promouvoir le tourisme interne et à contribuer au développement local, il a été procédé à la création de 27 circuits touristiques à thèmes, englobant 67 sites et monuments archéologiques à travers différentes régions de la wilaya", a indiqué le directeur du secteur, Rachid Bendouda.

Créés en coordination avec divers organes exécutifs et autres acteurs de la société civile et agences de tourisme et de voyages, ces circuits, à consulter sur le site web du ministère, ont été conçus de façon à permettre aux visiteurs de la wilaya de connaître sa culture, son histoire et les civilisations qui s’y sont succédées, mais aussi de profiter de la beauté de sa nature, a-t-il expliqué.

M. Bendouda a, également, évoqué la possibilité de proposition d'autres circuits touristiques à l'avenir, vu que la direction du tourisme et de l'artisanat de Chlef vise la création de 35 circuits à fin 2023, avant d’atteindre 50 circuits à la fin de l’opération. Selon le chargé de l’information et de la promotion du tourisme auprès de la même direction, Touhami Mohamed, les visiteurs de Chlef auront à choisir entre le circuit exploratoire, englobant les sites de "Mama Binette", "Prince Charles et Diana", "Bordj El-Ghoula" et "Bir Djeneb", ou le circuit de plongée à Beni Haoua, proposant nombre d'activités de plongée sous-marine et d’excursions sur le littoral de la région, ou encore le circuit vert traversant nombre de forêts naturelles, barrages et les cascades de Traghnia.

Les amoureux de culture, d’histoire et de religion se verront, quant à eux, proposer une immersion à travers les sites archéologiques et historiques et autres établissements culturels, dont les musées, la citadelle d'Arsenaria, "Dar El Kadhi", la vieille Casbah de Ténès, outre des monuments historiques, des prisons, des centres de torture datant de l'époque coloniale, la mosquée de Sidi Maiza, la Zaouia Medjadja et autres.

"Nous avons veillé à la diversification de l’offre touristique de manière à satisfaire tous les goûts", a assuré M. Touhami, soulignant notamment la proposition, à ce titre, du circuit de la marche nordique (une marche en pleine nature qui se pra tique à l'aide de bâtons spéciaux) pour les amateurs d'aventure et de la nature, sur les hauteurs de la région montagneuse de Bissa et au niveau des forêts de Zamoul et de Beni Bouatab.

La wilaya de Chlef est réputée pour la richesse et la diversité de ses sites archéologiques et historiques légués par différentes civilisations, préhistorique, romaine, islamique, et ottomane, jusqu’à l’époque coloniale.

A cela s’ajoute un littoral de 129 km de long (2ème au niveau national), en plus de 18 hôtels et dix (10) zones d'expansion touristique (ZET).