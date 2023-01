Le service d’endocrinologie de l’EHU "1er novembre" d’Oran a entamé un nouveau programme thérapeutique pour la prise en charge des diabétiques de type1, a-t-on appris, dimanche, de la cellule de communication de cet établissement.

Il s’agit d’un programme thérapeutique dénommé "insulinothérapie fonctionnelle", indiqué pour les diabétiques de type 1, a-t-on expliqué, signalant que le principe est de reproduire le fonctionnement naturel (physiologique) du corps en adaptant les doses d’insuline à la quantité de calories ingérée au cours d’un repas.

Les patients sont formés pendant une semaine par une équipe pluridisciplinaire, comportant une diététicienne, un spécialiste dans la rééducation fonctionnelle et un psychologue, pour apprendre aux diabétiques à calculer le nombre de glucides contenu dans les différents aliments composant leurs repas de manière la plus précise possible pour y adapter les doses d’insuline.

Ce programme thérapeutique est basé sur l’établissement d’un ratio correspondant à un nombre d’unités d’insuline à injecter au moment des prises alimentaires en fonction du nombre de glucid es ingérés afin de maintenir un bon taux de glycémie, a-t-on encore noté.

L’avantage de ce programme, c’est que le diabétique n’est pas soumis à un régime alimentaire strict : il peut manger ce qu'il veut, a-t-on expliqué, ajoutant que l'application de ce programme, en plus du suivi d’une bonne hygiène de vie, notamment en pratiquant une activité physique et en évitant le tabagisme, permet de réduire les risques des complications liées au diabète.